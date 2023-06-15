https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878365499.html
Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами
Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами - РИА Новости, 15.06.2023
Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами
Контрнаступление ВСУ оборачивается трагедией для Киева, написал в Twitter член Республиканской партии, экс-сенатор и полковник ВС США Ричард Блэк. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:28
2023-06-15T15:28
2023-06-15T19:13
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ оборачивается трагедией для Киева, написал в Twitter член Республиканской партии, экс-сенатор и полковник ВС США Ричард Блэк."Наступление Украины натолкнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю с незначительным успехом. Это бессмысленная кровавая баня", — отметил он.Сенатор добавил, что требовать от Украины, чтобы она воевала "столько, сколько потребуется", — бесчеловечно. Он призвал стороны сесть за стол переговоров.Президент Владимир Путин подчеркивал, что контрнаступление ВСУ уже началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска не достигли поставленных целей ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.
https://ria.ru/20230615/vsu-1878343953.html
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Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами
Американский экс-сенатор Ричард Блэк назвал контрнаступление ВСУ кровавой баней