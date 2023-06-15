https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878365499.html

Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами

Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами - РИА Новости, 15.06.2023

Американский полковник описал контрнаступление ВСУ двумя словами

Контрнаступление ВСУ оборачивается трагедией для Киева, написал в Twitter член Республиканской партии, экс-сенатор и полковник ВС США Ричард Блэк. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:28

2023-06-15T15:28

2023-06-15T19:13

в мире

киев

украина

сша

ричард блэк

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ оборачивается трагедией для Киева, написал в Twitter член Республиканской партии, экс-сенатор и полковник ВС США Ричард Блэк."Наступление Украины натолкнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю с незначительным успехом. Это бессмысленная кровавая баня", — отметил он.Сенатор добавил, что требовать от Украины, чтобы она воевала "столько, сколько потребуется", — бесчеловечно. Он призвал стороны сесть за стол переговоров.Президент Владимир Путин подчеркивал, что контрнаступление ВСУ уже началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска не достигли поставленных целей ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

https://ria.ru/20230615/vsu-1878343953.html

киев

украина

сша

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в мире, киев, украина, сша, ричард блэк, владимир путин, вооруженные силы украины