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Африканские лидеры могут предложить новый план по конфликту на Украине
Африканские лидеры могут предложить новый план по конфликту на Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Африканские лидеры могут предложить новый план по конфликту на Украине
Африканские лидеры могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:56
2023-06-15T20:56
2023-06-15T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
белоруссия
международный уголовный суд
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Африканские лидеры могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на черновик рамочного документа. "Африканские лидеры могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" в ходе их первоначальных усилий по посредничеству в конфликте между Россией и Украиной", - говорится в сообщении. По его данным, меры могут включать отвод сил РФ, перемещение тактического ядерного оружия из Белоруссии, приостановку действия ордера МУС на "арест" российского президента Владимира Путина, а также снятие некоторых западных санкций против России. Кроме того, в список может войти "безусловная сделка по зерну и удобрениям". Отмечается, что впоследствии может быть соглашение о прекращении враждебных действий и переговоры между Россией и Западом. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, члены африканской делегации до этого посетят Киев и проведут переговоры с руководством Украины.
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в мире, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, белоруссия, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Белоруссия, Международный уголовный суд
Африканские лидеры могут предложить новый план по конфликту на Украине
Reuters: африканские лидеры могут выступить с рядом мер по урегулированию на Украине