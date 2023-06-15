https://ria.ru/20230615/konflikt-1878473655.html

Африканские лидеры могут предложить новый план по конфликту на Украине

Африканские лидеры могут предложить новый план по конфликту на Украине - РИА Новости, 15.06.2023

Африканские лидеры могут предложить новый план по конфликту на Украине

Африканские лидеры могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:56

2023-06-15T20:56

2023-06-15T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

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юрий ушаков

владимир путин

белоруссия

международный уголовный суд

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Африканские лидеры могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на черновик рамочного документа. "Африканские лидеры могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" в ходе их первоначальных усилий по посредничеству в конфликте между Россией и Украиной", - говорится в сообщении. По его данным, меры могут включать отвод сил РФ, перемещение тактического ядерного оружия из Белоруссии, приостановку действия ордера МУС на "арест" российского президента Владимира Путина, а также снятие некоторых западных санкций против России. Кроме того, в список может войти "безусловная сделка по зерну и удобрениям". Отмечается, что впоследствии может быть соглашение о прекращении враждебных действий и переговоры между Россией и Западом. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге примет делегацию стран Африки для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, члены африканской делегации до этого посетят Киев и проведут переговоры с руководством Украины.

https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html

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в мире, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, белоруссия, международный уголовный суд