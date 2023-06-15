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Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей
Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей - РИА Новости, 15.06.2023
Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей
Соглашение о строительстве в Калужской области тепличного комплекса по выращиванию роз и овощей с объемом инвестиций в 9 миллиардов рублей подписано на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:27
2023-06-15T21:27
2023-06-15T21:27
калужская область
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КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Калужской области тепличного комплекса по выращиванию роз и овощей с объемом инвестиций в 9 миллиардов рублей подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило правительство Калужской области. Сообщается, что соглашение о намерениях было подписано между правительством Калужской области и ООО "Стелла". "Инвестиции в этот проект составят около 9 миллиардов рублей. В рамках его реализации на площадке в Сухиничах возведут тепличный комплекс по выращиванию роз на срез и овощей: томатов, огурцов и зеленых культур. В комплексе будет использован метод малообъемной технологии с применением капельного полива, проточной гидропоники и ассимиляционного освещения. Также запланирована организация рассадного отделения с целью производства саженцев", - сообщает правительство Калужской области. К работе планируется привлечь порядка 500 сотрудников. Срок окончания реализации проекта, по данным областного правительства, 31 декабря 2028 года. "Владислав Шапша выразил уверенность в том, что строительство будет завершено раньше. Инвесторы, в свою очередь, поблагодарили главу региона за предоставление отличной площадки и поддержку бизнеса на территории Калужской области", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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калужская область, калуга, владислав шапша, пмэф 2023
Калужская область, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, ПМЭФ 2023
Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей
В Калужской области построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей
КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости.
Соглашение о строительстве в Калужской области тепличного комплекса по выращиванию роз и овощей с объемом инвестиций в 9 миллиардов рублей подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило правительство
Калужской области.
Сообщается, что соглашение о намерениях было подписано между правительством Калужской области и ООО "Стелла".
"Инвестиции в этот проект составят около 9 миллиардов рублей. В рамках его реализации на площадке в Сухиничах возведут тепличный комплекс по выращиванию роз на срез и овощей: томатов, огурцов и зеленых культур. В комплексе будет использован метод малообъемной технологии с применением капельного полива, проточной гидропоники и ассимиляционного освещения. Также запланирована организация рассадного отделения с целью производства саженцев", - сообщает правительство Калужской области.
К работе планируется привлечь порядка 500 сотрудников.
Срок окончания реализации проекта, по данным областного правительства, 31 декабря 2028 года.
"Владислав Шапша
выразил уверенность в том, что строительство будет завершено раньше. Инвесторы, в свою очередь, поблагодарили главу региона за предоставление отличной площадки и поддержку бизнеса на территории Калужской области", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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