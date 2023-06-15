Рейтинг@Mail.ru
Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
21:27 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kompleks-1878479618.html
Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей
Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей - РИА Новости, 15.06.2023
Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей
Соглашение о строительстве в Калужской области тепличного комплекса по выращиванию роз и овощей с объемом инвестиций в 9 миллиардов рублей подписано на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:27
2023-06-15T21:27
калужская область
калужская область
калуга
владислав шапша
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805295966_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_5cab0eeb55689f71033d90418c73297a.jpg
КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Калужской области тепличного комплекса по выращиванию роз и овощей с объемом инвестиций в 9 миллиардов рублей подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило правительство Калужской области. Сообщается, что соглашение о намерениях было подписано между правительством Калужской области и ООО "Стелла". "Инвестиции в этот проект составят около 9 миллиардов рублей. В рамках его реализации на площадке в Сухиничах возведут тепличный комплекс по выращиванию роз на срез и овощей: томатов, огурцов и зеленых культур. В комплексе будет использован метод малообъемной технологии с применением капельного полива, проточной гидропоники и ассимиляционного освещения. Также запланирована организация рассадного отделения с целью производства саженцев", - сообщает правительство Калужской области. К работе планируется привлечь порядка 500 сотрудников. Срок окончания реализации проекта, по данным областного правительства, 31 декабря 2028 года. "Владислав Шапша выразил уверенность в том, что строительство будет завершено раньше. Инвесторы, в свою очередь, поблагодарили главу региона за предоставление отличной площадки и поддержку бизнеса на территории Калужской области", - говорится в сообщении. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/safari-park-1878431287.html
калужская область
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805295966_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f5f47f9c6b7a2e5a0655f416b5c1f48e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, калуга, владислав шапша, пмэф 2023
Калужская область, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, ПМЭФ 2023
Под Калугой построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей

В Калужской области построят тепличный комплекс по выращиванию роз и овощей

© РИА Новости / Сергей МальгавкоРозы
Розы - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Розы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Калужской области тепличного комплекса по выращиванию роз и овощей с объемом инвестиций в 9 миллиардов рублей подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило правительство Калужской области.
Сообщается, что соглашение о намерениях было подписано между правительством Калужской области и ООО "Стелла".
"Инвестиции в этот проект составят около 9 миллиардов рублей. В рамках его реализации на площадке в Сухиничах возведут тепличный комплекс по выращиванию роз на срез и овощей: томатов, огурцов и зеленых культур. В комплексе будет использован метод малообъемной технологии с применением капельного полива, проточной гидропоники и ассимиляционного освещения. Также запланирована организация рассадного отделения с целью производства саженцев", - сообщает правительство Калужской области.
К работе планируется привлечь порядка 500 сотрудников.
Срок окончания реализации проекта, по данным областного правительства, 31 декабря 2028 года.
"Владислав Шапша выразил уверенность в том, что строительство будет завершено раньше. Инвесторы, в свою очередь, поблагодарили главу региона за предоставление отличной площадки и поддержку бизнеса на территории Калужской области", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
В Калужской области создадут Сафари-парк братьев Запашных
Вчера, 18:26
 
Калужская областьКалужская областьКалугаВладислав ШапшаПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала