https://ria.ru/20230615/koloniya-1878315436.html
В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок
В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок - РИА Новости, 15.06.2023
В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок
Пенсионера-наркокурьера, которого "взяли" на трассе возле Перми с грузом мефедрона на 12 миллионов рублей, суд приговорил к девяти годам колонии строгого... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:20
2023-06-15T13:20
2023-06-15T13:20
пермь
ленинградская область
московская область (подмосковье)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Пенсионера-наркокурьера, которого "взяли" на трассе возле Перми с грузом мефедрона на 12 миллионов рублей, суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, сообщает краевая полиция в четверг. Весной на трассе неподалеку от Перми полицейские задержали пенсионера из Ленинградской области, который ехал на иномарке из Подмосковья в Сургут и Ханты-Мансийск, где должен был оборудовать тайники с наркотиками. Также мужчина промышлял доставкой запрещенных веществ в другие северные регионы России из Белоруссии. В машине у него лежал пакет с пятью килограммами мефедрона. Стоимость такой партии наркотиков на теневом рынке составляет примерно 12 миллионов рублей. "Суд приговорил гражданина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230602/karasi-1875763794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, ленинградская область, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Пермь, Ленинградская область, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок
Пенсионеру, задержанному с мефедроном в Пермском крае, дали девять лет колонии