https://ria.ru/20230615/koloniya-1878315436.html

В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок

В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок - РИА Новости, 15.06.2023

В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок

Пенсионера-наркокурьера, которого "взяли" на трассе возле Перми с грузом мефедрона на 12 миллионов рублей, суд приговорил к девяти годам колонии строгого... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:20

2023-06-15T13:20

2023-06-15T13:20

пермь

ленинградская область

московская область (подмосковье)

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Пенсионера-наркокурьера, которого "взяли" на трассе возле Перми с грузом мефедрона на 12 миллионов рублей, суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, сообщает краевая полиция в четверг. Весной на трассе неподалеку от Перми полицейские задержали пенсионера из Ленинградской области, который ехал на иномарке из Подмосковья в Сургут и Ханты-Мансийск, где должен был оборудовать тайники с наркотиками. Также мужчина промышлял доставкой запрещенных веществ в другие северные регионы России из Белоруссии. В машине у него лежал пакет с пятью килограммами мефедрона. Стоимость такой партии наркотиков на теневом рынке составляет примерно 12 миллионов рублей. "Суд приговорил гражданина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230602/karasi-1875763794.html

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Екатерина Зайцева

пермь, ленинградская область, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)