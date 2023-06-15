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В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок - РИА Новости, 15.06.2023
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13:20 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/koloniya-1878315436.html
В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок
В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок - РИА Новости, 15.06.2023
В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок
Пенсионера-наркокурьера, которого "взяли" на трассе возле Перми с грузом мефедрона на 12 миллионов рублей, суд приговорил к девяти годам колонии строгого... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:20
2023-06-15T13:20
пермь
ленинградская область
московская область (подмосковье)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Пенсионера-наркокурьера, которого "взяли" на трассе возле Перми с грузом мефедрона на 12 миллионов рублей, суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, сообщает краевая полиция в четверг. Весной на трассе неподалеку от Перми полицейские задержали пенсионера из Ленинградской области, который ехал на иномарке из Подмосковья в Сургут и Ханты-Мансийск, где должен был оборудовать тайники с наркотиками. Также мужчина промышлял доставкой запрещенных веществ в другие северные регионы России из Белоруссии. В машине у него лежал пакет с пятью килограммами мефедрона. Стоимость такой партии наркотиков на теневом рынке составляет примерно 12 миллионов рублей. "Суд приговорил гражданина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
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пермь
ленинградская область
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пермь, ленинградская область, московская область (подмосковье), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Пермь, Ленинградская область, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Пермском крае пенсионер-наркокурьер получил реальный срок

Пенсионеру, задержанному с мефедроном в Пермском крае, дали девять лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Пенсионера-наркокурьера, которого "взяли" на трассе возле Перми с грузом мефедрона на 12 миллионов рублей, суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, сообщает краевая полиция в четверг.
Весной на трассе неподалеку от Перми полицейские задержали пенсионера из Ленинградской области, который ехал на иномарке из Подмосковья в Сургут и Ханты-Мансийск, где должен был оборудовать тайники с наркотиками. Также мужчина промышлял доставкой запрещенных веществ в другие северные регионы России из Белоруссии.
В машине у него лежал пакет с пятью килограммами мефедрона. Стоимость такой партии наркотиков на теневом рынке составляет примерно 12 миллионов рублей.
"Суд приговорил гражданина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.
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ПермьЛенинградская областьМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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