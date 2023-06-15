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КНДР вынесла предостережение США и Южной Корее из-за военных учений - РИА Новости, 15.06.2023
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15:11 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kndr-1878360228.html
КНДР вынесла предостережение США и Южной Корее из-за военных учений
КНДР вынесла предостережение США и Южной Корее из-за военных учений - РИА Новости, 15.06.2023
КНДР вынесла предостережение США и Южной Корее из-за военных учений
Представитель минобороны КНДР выразил "решительное" предостережение в связи с продолжающимися "вражескими военными провокациями" на фоне проведения Южной Кореей РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:11
2023-06-15T15:11
в мире
южная корея
сша
японское море
f-16
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 15 июн - РИА Новости. Представитель минобороны КНДР выразил "решительное" предостережение в связи с продолжающимися "вражескими военными провокациями" на фоне проведения Южной Кореей и США в четверг последнего этапа комбинированных военных тренировок с боевыми стрельбами, крупнейшими в истории южнокорейско-американских учений, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). Представитель северокорейского оборонного ведомства осудил то, что Южная Корея и США "изо дня в день" проводят направленные против КНДР военные учения с участием большого количества техники. "Наша реакция на это неизбежна. Армия КНДР решительно осуждает эти провокационные и безответственные действия и строго предупреждает марионеточное военное ведомство (министерство обороны Южной Кореи - ред), которое, несмотря на неоднократные предупреждения, обостряет военную напряженность в регионе. Наши вооруженные силы будут последовательно отвечать на действия демонстративного характера всякого рода и провокации врагов", - говорится в заявлении минобороны КНДР, опубликованном ЦТАК. Ранее в четверг КНДР с 19.25 до примерно 19.37 ( с 13.25 до 13.37 мск) пустила две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан в сторону Японского моря. Южная Корея и США с конца мая в пять этапов провели крупнейшие в истории совместные учения с боевыми стрельбами на фоне празднования в этом году 70-й годовщины альянса двух стран и 75-й годовщины основания вооруженных сил Южной Кореи, а также активизации усилий по сдерживанию Северной Кореи. Сессии тренировок прошли 25 мая, 2, 7, 12 и 15 июня. За последним этапом наблюдал лично президент Южной Кореи, министр обороны Ли Чжон Соп, начальники штабов армии, ВВС и ВМС, а также глава командования объединенными силами Южной Кореи и США на Корейском полуострове генерал Пол Лакамера. Всего на учения в четверг пригласили около двух тысяч человек, включая 300 гражданских наблюдателей. Это первые подобного рода учения Южной Кореи и США за шесть лет. Они проводились на военном полигоне Сынчжин в Пхочхоне всего в 30 километрах от военно-демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею. Было задействовано более 610 единиц военной техники, в том числе истребители F-35A и самоходные артиллерийские установки K9 с южнокорейской стороны, а также истребители F-16 и беспилотные летательные аппараты Gray Eagle с американской стороны. Участвовало более 2500 южнокорейских и американских военнослужащих из 71 подразделения. Официально было заявлено, что на учениях прорабатывались сценарии ответа на "провокации" Северной Кореи. В первой части отрабатывалось реагирование на ядерные и ракетные угрозы КНДР, отражение возможного нападения, вторая часть продемонстрировала контратакующие возможности союзников.
https://ria.ru/20230615/raketa-1878320716.html
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южная корея
сша
японское море
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в мире, южная корея, сша, японское море, f-16, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, США, Японское море, F-16, КНДР (Северная Корея)
КНДР вынесла предостережение США и Южной Корее из-за военных учений

В КНДР призвали Южную Корею и США немедленно прекратить военные провокации в регионе

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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СЕУЛ, 15 июн - РИА Новости. Представитель минобороны КНДР выразил "решительное" предостережение в связи с продолжающимися "вражескими военными провокациями" на фоне проведения Южной Кореей и США в четверг последнего этапа комбинированных военных тренировок с боевыми стрельбами, крупнейшими в истории южнокорейско-американских учений, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).
Представитель северокорейского оборонного ведомства осудил то, что Южная Корея и США "изо дня в день" проводят направленные против КНДР военные учения с участием большого количества техники.
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Вчера, 13:34
"Наша реакция на это неизбежна. Армия КНДР решительно осуждает эти провокационные и безответственные действия и строго предупреждает марионеточное военное ведомство (министерство обороны Южной Кореи - ред), которое, несмотря на неоднократные предупреждения, обостряет военную напряженность в регионе. Наши вооруженные силы будут последовательно отвечать на действия демонстративного характера всякого рода и провокации врагов", - говорится в заявлении минобороны КНДР, опубликованном ЦТАК.
Ранее в четверг КНДР с 19.25 до примерно 19.37 ( с 13.25 до 13.37 мск) пустила две баллистические ракеты малой дальности из района Сунан в сторону Японского моря.
Южная Корея и США с конца мая в пять этапов провели крупнейшие в истории совместные учения с боевыми стрельбами на фоне празднования в этом году 70-й годовщины альянса двух стран и 75-й годовщины основания вооруженных сил Южной Кореи, а также активизации усилий по сдерживанию Северной Кореи. Сессии тренировок прошли 25 мая, 2, 7, 12 и 15 июня. За последним этапом наблюдал лично президент Южной Кореи, министр обороны Ли Чжон Соп, начальники штабов армии, ВВС и ВМС, а также глава командования объединенными силами Южной Кореи и США на Корейском полуострове генерал Пол Лакамера. Всего на учения в четверг пригласили около двух тысяч человек, включая 300 гражданских наблюдателей.
Это первые подобного рода учения Южной Кореи и США за шесть лет. Они проводились на военном полигоне Сынчжин в Пхочхоне всего в 30 километрах от военно-демаркационной линии, разделяющей Южную и Северную Корею. Было задействовано более 610 единиц военной техники, в том числе истребители F-35A и самоходные артиллерийские установки K9 с южнокорейской стороны, а также истребители F-16 и беспилотные летательные аппараты Gray Eagle с американской стороны. Участвовало более 2500 южнокорейских и американских военнослужащих из 71 подразделения.
Официально было заявлено, что на учениях прорабатывались сценарии ответа на "провокации" Северной Кореи. В первой части отрабатывалось реагирование на ядерные и ракетные угрозы КНДР, отражение возможного нападения, вторая часть продемонстрировала контратакующие возможности союзников.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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