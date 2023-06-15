https://ria.ru/20230615/klichko-1878484079.html

СМИ: в офисе Зеленского провели совещания о снятии Кличко с поста мэра

СМИ: в офисе Зеленского провели совещания о снятии Кличко с поста мэра - РИА Новости, 15.06.2023

СМИ: в офисе Зеленского провели совещания о снятии Кличко с поста мэра

Офис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T22:02

2023-06-15T22:02

2023-06-15T22:02

в мире

киев

украина

россия

виталий кличко

владимир зеленский

сергей гайдай

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги, сообщает в четверг издание "Страна.ua". "Помните, в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений – "и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей". Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источник в Киевсовете в телеграм-канале. По данным источника, на пост мэра Киева рассматриваются такие кандидатуры - экс-главы Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского "Большая стройка" Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин. "Правда, отставка Кличко ему с чисто политической точки зрения скорее пойдет в плюс, чем в минус. Автоматически выводит его на роль одного из лидеров оппозиции. В то время как на Банковой, наоборот, стоит задача обнулить его политические перспективы на общенациональном уровне", - подчеркнул источник. Ранее на сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности из-за истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875832252.html

https://ria.ru/20230603/klichko-1875896318.html

киев

украина

россия

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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко, владимир зеленский, сергей гайдай