https://ria.ru/20230615/klichko-1878484079.html
СМИ: в офисе Зеленского провели совещания о снятии Кличко с поста мэра
СМИ: в офисе Зеленского провели совещания о снятии Кличко с поста мэра - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ: в офисе Зеленского провели совещания о снятии Кличко с поста мэра
Офис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T22:02
2023-06-15T22:02
2023-06-15T22:02
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виталий кличко
владимир зеленский
сергей гайдай
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги, сообщает в четверг издание "Страна.ua". "Помните, в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений – "и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей". Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источник в Киевсовете в телеграм-канале. По данным источника, на пост мэра Киева рассматриваются такие кандидатуры - экс-главы Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского "Большая стройка" Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин. "Правда, отставка Кличко ему с чисто политической точки зрения скорее пойдет в плюс, чем в минус. Автоматически выводит его на роль одного из лидеров оппозиции. В то время как на Банковой, наоборот, стоит задача обнулить его политические перспективы на общенациональном уровне", - подчеркнул источник. Ранее на сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности из-за истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875832252.html
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в мире, киев, украина, россия, виталий кличко, владимир зеленский, сергей гайдай
В мире, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Сергей Гайдай
СМИ: в офисе Зеленского провели совещания о снятии Кличко с поста мэра
Страна.ua: в офисе Зеленского провели совещания о снятии Кличко с поста мэра
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Офис Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги, сообщает в четверг издание "Страна.ua
".
"Помните, в понедельник президент пообещал в эту пятницу проекты решений – "и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей". Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источник в Киевсовете в телеграм-канале.
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По данным источника, на пост мэра Киева рассматриваются такие кандидатуры - экс-главы Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор проекта офиса Зеленского "Большая стройка" Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин.
"Правда, отставка Кличко ему с чисто политической точки зрения скорее пойдет в плюс, чем в минус. Автоматически выводит его на роль одного из лидеров оппозиции. В то время как на Банковой, наоборот, стоит задача обнулить его политические перспективы на общенациональном уровне", - подчеркнул источник.
Ранее на сайте Зеленского появилась электронная петиция с требованием отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности из-за истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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