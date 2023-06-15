https://ria.ru/20230615/klesch-1878292868.html

В Уфе поставили новый памятник клещу Валерию

В Уфе поставили новый памятник клещу Валерию - РИА Новости, 15.06.2023

В Уфе поставили новый памятник клещу Валерию

Украденный в Уфе памятник клещу Валерию заменили памятником, которому дали имя Валерия II, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:28

2023-06-15T12:28

2023-06-15T12:28

уфа

новости культуры

республика башкортостан

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УФА, 15 июн – РИА Новости. Украденный в Уфе памятник клещу Валерию заменили памятником, которому дали имя Валерия II, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее уфимский фотограф Олег Чегодаев, который несколько лет назад установил серебряный памятник клещу в центре города и назвал его Валерой, сообщал о его пропаже 22 мая, в день, когда в школах Башкирии прозвенел последний звонок для выпускников. Полиция начала проверку. Позже автор памятника опубликовал в соцсети видео момента кражи. На кадрах видно, как девочка и мальчик с лентами выпускников через плечо подходят к памятнику. Подросток садится на корточки, в один момент девочка резко берет его за руки, и они поспешно удаляются. После этого башкирское управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале обратилось к выпускникам школы, укравшим серебряный памятник, с просьбой вернуть арт-объект на место. "Памятник клещу Валере вернулся 15 июня в 13.15 рядом с посольством уральских гор в Уфе (Мустая Карима, 44) во всем своем величии и шарме! Правда теперь его имя Валерий II Валериевич. Еще никогда мы так не радовались возвращению клеща", - сообщает пресс-служба администрации. Чегодаев заявил журналистам, что новый клещ отлит из серебра 925-й пробы, он - копия украденного арт-объекта. Его высота составляет 5 сантиметров.

https://ria.ru/20230522/ladoga-1873383299.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

уфа, новости культуры, республика башкортостан