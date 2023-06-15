https://ria.ru/20230615/khimki-1878488467.html
Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям
Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям - РИА Новости, 15.06.2023
Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям
За последние 10 лет в городском округе Химки открыты 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов, девять палисадиков, построены 18 спорткомплексов,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T22:51
2023-06-15T22:51
2023-06-15T22:51
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За последние 10 лет в городском округе Химки открыты 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов, девять палисадиков, построены 18 спорткомплексов, музейно-выставочный комплекс "Артишок" и большая сцена театра "Наш дом", сообщил глава округа Дмитрий Волошин в своем ежегодном обращении к жителям.Мероприятие прошло в усадьбе Середниково, одном из наиболее известных лермонтовских мест России. С присоединением к Химкам поселений Луневское и Кутузовское этот объект культурного наследия стал частью округа.Администрация организовала прямую трансляцию обращения главы округа в социальных сетях."Житель всегда прав — это правило, которым мы руководствуемся ежедневно в своей работе. Самое важное для нас, чтобы жители чувствовали перемены в своем городе. При поддержке губернатора мы реализовали сотни проектов, которые изменили жизнь химчан к лучшему", — сказал Волошин, слова которого приводит пресс-служба администрации округа.Глава отметил, что огромная работа проделана в сфере ЖКХ. Приступили к полной реконструкции теплосетей, обновлению системы водоснабжения и модернизации уличного освещения.Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев и телеведущий Дмитрий Губерниев. На ежегодное обращение пригласили также учителей, врачей, волонтеров, представителей общественных организаций города, предпринимателей, лучшие трудовые коллективы, а также семьи российских военнослужащих.Вице-губернатор от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева поблагодарил команду администрации Химок за работу."Особенность нашего региона в том, что округа, находящиеся в непосредственной близости к МКАДу, всегда сравнивают с Москвой. Это очень серьезный вызов. Пересечение одной большой дороги не может менять требования человека к качеству жизни, образованию, медицинским услугам, развлечениям и досугу. По всем направлениям, которые сегодня Дмитрий Владимирович озвучил, мы понимаем четкий план работы", — приводятся в сообщении слова Хромушина.По словам Родниной, за небольшой период в городском округе обновилось большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств.Также в округе улучшили жилищные условия более 640 семей очередников. Почти тысяча многодетных семей получили земельные участки, вручены ключи от обустроенных квартир 129 детям-сиротам.
https://ria.ru/20221230/voloshin-1842406828.html
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химки, московская область (подмосковье), россия, евгений хромушин, ирина роднина, дмитрий губерниев, госдума рф, московская областная дума, администрация городского округа химки
Новости Подмосковья, Химки, Московская область (Подмосковье), Россия, Евгений Хромушин, Ирина Роднина, Дмитрий Губерниев, Госдума РФ, Московская областная дума, Администрация городского округа Химки
Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям
Глава Химок Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За последние 10 лет в городском округе Химки открыты 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов, девять палисадиков, построены 18 спорткомплексов, музейно-выставочный комплекс "Артишок" и большая сцена театра "Наш дом", сообщил глава округа Дмитрий Волошин в своем ежегодном обращении к жителям.
Мероприятие прошло в усадьбе Середниково, одном из наиболее известных лермонтовских мест России. С присоединением к Химкам поселений Луневское и Кутузовское этот объект культурного наследия стал частью округа.
Администрация организовала прямую трансляцию обращения главы округа в социальных сетях.
"Житель всегда прав — это правило, которым мы руководствуемся ежедневно в своей работе. Самое важное для нас, чтобы жители чувствовали перемены в своем городе. При поддержке губернатора мы реализовали сотни проектов, которые изменили жизнь химчан к лучшему", — сказал Волошин, слова которого приводит пресс-служба администрации округа.
Глава отметил, что огромная работа проделана в сфере ЖКХ. Приступили к полной реконструкции теплосетей, обновлению системы водоснабжения и модернизации уличного освещения.
Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев и телеведущий Дмитрий Губерниев. На ежегодное обращение пригласили также учителей, врачей, волонтеров, представителей общественных организаций города, предпринимателей, лучшие трудовые коллективы, а также семьи российских военнослужащих.
Вице-губернатор от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева поблагодарил команду администрации Химок за работу.
"Особенность нашего региона в том, что округа, находящиеся в непосредственной близости к МКАДу, всегда сравнивают с Москвой. Это очень серьезный вызов. Пересечение одной большой дороги не может менять требования человека к качеству жизни, образованию, медицинским услугам, развлечениям и досугу. По всем направлениям, которые сегодня Дмитрий Владимирович озвучил, мы понимаем четкий план работы", — приводятся в сообщении слова Хромушина.
По словам Родниной, за небольшой период в городском округе обновилось большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств.
Также в округе улучшили жилищные условия более 640 семей очередников. Почти тысяча многодетных семей получили земельные участки, вручены ключи от обустроенных квартир 129 детям-сиротам.
Глава Химок Дмитрий Волошин: приоритет - повышение качества жизни в округе