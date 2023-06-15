https://ria.ru/20230615/khimki-1878488467.html

Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям

Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям - РИА Новости, 15.06.2023

Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям

За последние 10 лет в городском округе Химки открыты 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов, девять палисадиков, построены 18 спорткомплексов,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T22:51

2023-06-15T22:51

2023-06-15T22:51

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За последние 10 лет в городском округе Химки открыты 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов, девять палисадиков, построены 18 спорткомплексов, музейно-выставочный комплекс "Артишок" и большая сцена театра "Наш дом", сообщил глава округа Дмитрий Волошин в своем ежегодном обращении к жителям.Мероприятие прошло в усадьбе Середниково, одном из наиболее известных лермонтовских мест России. С присоединением к Химкам поселений Луневское и Кутузовское этот объект культурного наследия стал частью округа.Администрация организовала прямую трансляцию обращения главы округа в социальных сетях."Житель всегда прав — это правило, которым мы руководствуемся ежедневно в своей работе. Самое важное для нас, чтобы жители чувствовали перемены в своем городе. При поддержке губернатора мы реализовали сотни проектов, которые изменили жизнь химчан к лучшему", — сказал Волошин, слова которого приводит пресс-служба администрации округа.Глава отметил, что огромная работа проделана в сфере ЖКХ. Приступили к полной реконструкции теплосетей, обновлению системы водоснабжения и модернизации уличного освещения.Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев и телеведущий Дмитрий Губерниев. На ежегодное обращение пригласили также учителей, врачей, волонтеров, представителей общественных организаций города, предпринимателей, лучшие трудовые коллективы, а также семьи российских военнослужащих.Вице-губернатор от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева поблагодарил команду администрации Химок за работу."Особенность нашего региона в том, что округа, находящиеся в непосредственной близости к МКАДу, всегда сравнивают с Москвой. Это очень серьезный вызов. Пересечение одной большой дороги не может менять требования человека к качеству жизни, образованию, медицинским услугам, развлечениям и досугу. По всем направлениям, которые сегодня Дмитрий Владимирович озвучил, мы понимаем четкий план работы", — приводятся в сообщении слова Хромушина.По словам Родниной, за небольшой период в городском округе обновилось большинство городских пространств, появились новые скверы, открылись детские школы искусств.Также в округе улучшили жилищные условия более 640 семей очередников. Почти тысяча многодетных семей получили земельные участки, вручены ключи от обустроенных квартир 129 детям-сиротам.

https://ria.ru/20221230/voloshin-1842406828.html

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химки, московская область (подмосковье), россия, евгений хромушин, ирина роднина, дмитрий губерниев, госдума рф, московская областная дума, администрация городского округа химки