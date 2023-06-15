https://ria.ru/20230615/khakery-1878471222.html
СМИ: банкам в ЕС угрожали хакеры, предположительно, связанные с Россией
СМИ: банкам в ЕС угрожали хакеры, предположительно, связанные с Россией - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ: банкам в ЕС угрожали хакеры, предположительно, связанные с Россией
Три хакерские группировки, которые, вероятно, связаны с Россией, угрожают провести кибератаку на европейские банки, сообщает голландская служба новостей RTL... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:46
2023-06-15T20:46
2023-06-15T20:50
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ГААГА, 15 июн - РИА Новости. Три хакерские группировки, которые, вероятно, связаны с Россией, угрожают провести кибератаку на европейские банки, сообщает голландская служба новостей RTL Niews. Отмечается, что речь идет о хакерах из группировок Anonymous Sudana, REvil и Killnet. В размещенном хакерами сообщении говорится, что кибератака, которую они намерены провести на европейские банки, является ответом на поставку Западом оружия Украине. Нидерландская компания по кибербезопасности Computest считает это предупреждение реальным, но не знает, смогут ли хакеры выполнить свою угрозу. Другая компания, занимающаяся вопросами кибербезопасности, FalconFeeds, не исключает, что целью хакеров может стать система SWIFT. Ранее СМИ сообщили, что несколько портов в Нидерландах на прошлой неделе подверглись кибератакам со стороны якобы пророссийских хакеров. Это привело к сбою в работе веб-сайтов портов Роттердама, Амстердама и Гронингена.
https://ria.ru/20230615/arest-1878462936.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, технологии, swift
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Технологии, SWIFT
СМИ: банкам в ЕС угрожали хакеры, предположительно, связанные с Россией
RTL Niews: хакеры, предположительно, связанные с Россией, угрожали банкам в ЕС кибератакой