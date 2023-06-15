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В МИД России прокомментировали идею Ирана о создании газового хаба - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:47 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/khab-1878301005.html
В МИД России прокомментировали идею Ирана о создании газового хаба
В МИД России прокомментировали идею Ирана о создании газового хаба - РИА Новости, 15.06.2023
В МИД России прокомментировали идею Ирана о создании газового хаба
Идея Ирана о создании газового хаба с участием России требует экспертной проработки, заявил на полях ПМЭФ замглавы МИД России Александр Панкин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:47
2023-06-15T12:47
пмэф-2023
россия
иран
александр панкин
экономика
в мире
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Идея Ирана о создании газового хаба с участием России требует экспертной проработки, заявил на полях ПМЭФ замглавы МИД России Александр Панкин. Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. "Тут вопрос действительно требует экспертной проработки. Дело в деталях", - сказал он журналистам. По словам дипломата, для России важно при участии "в разных конфигурациях" не навредить своим интересам. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, иран, александр панкин, экономика, в мире
ПМЭФ-2023, Россия, Иран, Александр Панкин, Экономика, В мире
В МИД России прокомментировали идею Ирана о создании газового хаба

Замглавы МИД Панкин: идея Ирана о создании газового хаба требует экспертной проработки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция в системе газопроводов
Компрессорная станция в системе газопроводов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция в системе газопроводов. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Идея Ирана о создании газового хаба с участием России требует экспертной проработки, заявил на полях ПМЭФ замглавы МИД России Александр Панкин.
Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива.
«
"Тут вопрос действительно требует экспертной проработки. Дело в деталях", - сказал он журналистам.
По словам дипломата, для России важно при участии "в разных конфигурациях" не навредить своим интересам.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияИранАлександр ПанкинЭкономикаВ мире
 
 
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