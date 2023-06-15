https://ria.ru/20230615/kasperskiy-1878205648.html

Kaspersky работает над защитой от мошеннических звонков

Kaspersky работает над защитой от мошеннических звонков - РИА Новости, 15.06.2023

Kaspersky работает над защитой от мошеннических звонков

"Лаборатория Касперского" работает над защитой от мошеннических звонков в мессенджерах, так как злоумышленники перемещаются туда после усиления контроля за... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:59

2023-06-15T04:59

2023-06-15T07:07

пмэф-2023

технологии

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максут шадаев

лаборатория касперского

снг

whatsapp inc.

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" работает над защитой от мошеннических звонков в мессенджерах, так как злоумышленники перемещаются туда после усиления контроля за обычными мошенническими звонками, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова. В конце апреля глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сейчас 70-80% мошеннических звонков в стране проходит через WhatsApp. "Мы явно видим рост. Сейчас решения для защиты от мошеннических телефонных звонков существенно улучшились, и у злоумышленников гораздо меньше шансов проникать и атаковать пользователя стандартными методами. Поэтому, конечно, они перемещают свое внимание на мессенджеры, в которых, пока очень сложно отслеживать и блокировать эти зловредные звонки. Мы работаем над тем, чтобы в будущем помочь защититься и с этой стороны", - сказала Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/khakery-1878205103.html

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технологии, россия, максут шадаев, лаборатория касперского, снг, whatsapp inc., общество