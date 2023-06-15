Kaspersky работает над защитой от мошеннических звонков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" работает над защитой от мошеннических звонков в мессенджерах, так как злоумышленники перемещаются туда после усиления контроля за обычными мошенническими звонками, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова. В конце апреля глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сейчас 70-80% мошеннических звонков в стране проходит через WhatsApp. "Мы явно видим рост. Сейчас решения для защиты от мошеннических телефонных звонков существенно улучшились, и у злоумышленников гораздо меньше шансов проникать и атаковать пользователя стандартными методами. Поэтому, конечно, они перемещают свое внимание на мессенджеры, в которых, пока очень сложно отслеживать и блокировать эти зловредные звонки. Мы работаем над тем, чтобы в будущем помочь защититься и с этой стороны", - сказала Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" работает над защитой от мошеннических звонков в мессенджерах, так как злоумышленники перемещаются туда после усиления контроля за обычными мошенническими звонками, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
В конце апреля глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что сейчас 70-80% мошеннических звонков в стране проходит через WhatsApp.
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"Мы явно видим рост. Сейчас решения для защиты от мошеннических телефонных звонков существенно улучшились, и у злоумышленников гораздо меньше шансов проникать и атаковать пользователя стандартными методами. Поэтому, конечно, они перемещают свое внимание на мессенджеры, в которых, пока очень сложно отслеживать и блокировать эти зловредные звонки. Мы работаем над тем, чтобы в будущем помочь защититься и с этой стороны", - сказала Кулашова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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