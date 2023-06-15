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Иностранцам в России предложат "карту туриста" для оплаты услуг
Иностранцам в России предложат "карту туриста" для оплаты услуг - РИА Новости, 15.06.2023
Иностранцам в России предложат "карту туриста" для оплаты услуг
Минэкономразвития рассчитывает, что Государственная дума во время текущей сессии примет закон о запуске "карты туриста", которая позволит зарубежным... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:38
2023-06-15T10:38
2023-06-15T10:38
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает, что Государственная дума во время текущей сессии примет закон о запуске "карты туриста", которая позволит зарубежным путешественникам открывать электронный кошелек с виртуальной картой "Мир" для предоплаты услуг в России, а по приезде в страну получить оригинал пластиковой карты, сообщил в ходе сессии на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Работаем над запуском "карты туриста". Это система, по которой иностранный турист сможет забронировать тур, находясь в своей стране, а по прибытии в Россию, по желанию, уже получить пластиковую карту "Мир", которой можно будет рассчитываться здесь. Законопроект, который запустит этот процесс, принят в первом чтении (Госдумы - ред.) 13 июня, буквально пару дней назад", – сказал Вахруков. Он подчеркнул, что окончательное принятие законопроекта ожидается уже в весеннюю сессиюПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ
Иностранцам в России предложат "карту туриста" для оплаты услуг
Минэкономразвития рассчитывает на принятие закона о "карте туриста" в текущую сессию Думы