https://ria.ru/20230615/karty-1878229313.html

Иностранцам в России предложат "карту туриста" для оплаты услуг

Иностранцам в России предложат "карту туриста" для оплаты услуг - РИА Новости, 15.06.2023

Иностранцам в России предложат "карту туриста" для оплаты услуг

Минэкономразвития рассчитывает, что Государственная дума во время текущей сессии примет закон о запуске "карты туриста", которая позволит зарубежным... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:38

2023-06-15T10:38

2023-06-15T10:38

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает, что Государственная дума во время текущей сессии примет закон о запуске "карты туриста", которая позволит зарубежным путешественникам открывать электронный кошелек с виртуальной картой "Мир" для предоплаты услуг в России, а по приезде в страну получить оригинал пластиковой карты, сообщил в ходе сессии на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Работаем над запуском "карты туриста". Это система, по которой иностранный турист сможет забронировать тур, находясь в своей стране, а по прибытии в Россию, по желанию, уже получить пластиковую карту "Мир", которой можно будет рассчитываться здесь. Законопроект, который запустит этот процесс, принят в первом чтении (Госдумы - ред.) 13 июня, буквально пару дней назад", – сказал Вахруков. Он подчеркнул, что окончательное принятие законопроекта ожидается уже в весеннюю сессиюПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф