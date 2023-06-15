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США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2023
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08:46 15.06.2023 (обновлено: 08:55 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2023
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник
Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:46
2023-06-15T08:55
в мире
сша
азербайджан
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Вашингтоне."В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион", - заявил собеседник агентства."Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - пояснил он.По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими".
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в мире, сша, азербайджан
В мире, США, Азербайджан
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник

США принуждают Карабах встретиться с Азербайджаном, в случае отказа угрожают провести КТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Вашингтоне.
"В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион", - заявил собеседник агентства.
"Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - пояснил он.
По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими".
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