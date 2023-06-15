https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2023
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник
Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:46
2023-06-15T08:46
2023-06-15T08:55
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Вашингтоне."В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион", - заявил собеседник агентства."Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - пояснил он.По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими".
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, азербайджан
США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник
США принуждают Карабах встретиться с Азербайджаном, в случае отказа угрожают провести КТО
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Вашингтоне.
"В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США
в регион", - заявил собеседник агентства.
"Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - пояснил он.
По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими".
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах