https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник

США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2023

США принуждают Карабах ко встрече с Азербайджаном, сообщил источник

Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:46

2023-06-15T08:46

2023-06-15T08:55

в мире

сша

азербайджан

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вашингтон в ультимативной форме принуждает представителей Нагорного Карабаха ко встрече с представителями Азербайджана в третьей стране, а в случае отказа угрожает проведением азербайджанской контртеррористической операции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Вашингтоне."В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион", - заявил собеседник агентства."Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - пояснил он.По словам собеседника агентства, американскую "миротворческую инициативу" лоббирует "министр иностранных дел" Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими".

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

сша

азербайджан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, азербайджан