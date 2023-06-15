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Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году - РИА Новости, 15.06.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
10:57 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kapremont-1878253566.html
Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году
Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году - РИА Новости, 15.06.2023
Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году
В этом году в рамках масштабной федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтируют шесть школ Ивановской области, сообщил РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:57
2023-06-15T10:57
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 15 июн – РИА Новости. В этом году в рамках масштабной федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтируют шесть школ Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Во всех из них к работам уже приступили. Регион второй год участвует в программе, инициированной президентом. В прошлом году в нее вошли также шесть школ из Вичуги, Кохмы, Южи, поселков Мыт и Лух", - отметил собеседник агентства.По его словам, участники этого года - Заречная средняя школа и средняя школа №3 Заволжского района, Марковская основная школа Комсомольского района, Кохомская коррекционная школа, Кинешемская школа – интернат и Ивановская коррекционная школа №3. Три из них – это коррекционные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.В регионе, как отмечает губернатор Станислав Воскресенский, системно занимаются всеми уровнями образования. Помимо капитальных ремонтов, это также строительство новых учреждений образования."Впервые за 30 лет в Иванове построены новые школы. В городе Иванове не строились школы 30 лет. В позапрошлом году построили, в прошлом и в этом году еще одну школу вводим", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.В общей сложности с 2019 года в регионе создано 1550 мест в школах. Помимо областного центра образовательные учреждения открылись в Савино и Каминском Родниковского района. В настоящее время возводится еще две школы – в Иванове и Кохме, добавили в пресс-службе.
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ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский

Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРемонт в спортивном зале школы
Ремонт в спортивном зале школы - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ремонт в спортивном зале школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 15 июн – РИА Новости. В этом году в рамках масштабной федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтируют шесть школ Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Во всех из них к работам уже приступили. Регион второй год участвует в программе, инициированной президентом. В прошлом году в нее вошли также шесть школ из Вичуги, Кохмы, Южи, поселков Мыт и Лух", - отметил собеседник агентства.
По его словам, участники этого года - Заречная средняя школа и средняя школа №3 Заволжского района, Марковская основная школа Комсомольского района, Кохомская коррекционная школа, Кинешемская школа – интернат и Ивановская коррекционная школа №3. Три из них – это коррекционные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В регионе, как отмечает губернатор Станислав Воскресенский, системно занимаются всеми уровнями образования. Помимо капитальных ремонтов, это также строительство новых учреждений образования.
"Впервые за 30 лет в Иванове построены новые школы. В городе Иванове не строились школы 30 лет. В позапрошлом году построили, в прошлом и в этом году еще одну школу вводим", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.
В общей сложности с 2019 года в регионе создано 1550 мест в школах. Помимо областного центра образовательные учреждения открылись в Савино и Каминском Родниковского района. В настоящее время возводится еще две школы – в Иванове и Кохме, добавили в пресс-службе.
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