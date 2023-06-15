https://ria.ru/20230615/kapremont-1878253566.html

Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году

Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году - РИА Новости, 15.06.2023

Капремонт проведут в шести школах Ивановской области в 2023 году

В этом году в рамках масштабной федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтируют шесть школ Ивановской области, сообщил РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:57

2023-06-15T10:57

2023-06-15T10:57

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 15 июн – РИА Новости. В этом году в рамках масштабной федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" капитально отремонтируют шесть школ Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Во всех из них к работам уже приступили. Регион второй год участвует в программе, инициированной президентом. В прошлом году в нее вошли также шесть школ из Вичуги, Кохмы, Южи, поселков Мыт и Лух", - отметил собеседник агентства.По его словам, участники этого года - Заречная средняя школа и средняя школа №3 Заволжского района, Марковская основная школа Комсомольского района, Кохомская коррекционная школа, Кинешемская школа – интернат и Ивановская коррекционная школа №3. Три из них – это коррекционные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.В регионе, как отмечает губернатор Станислав Воскресенский, системно занимаются всеми уровнями образования. Помимо капитальных ремонтов, это также строительство новых учреждений образования."Впервые за 30 лет в Иванове построены новые школы. В городе Иванове не строились школы 30 лет. В позапрошлом году построили, в прошлом и в этом году еще одну школу вводим", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.В общей сложности с 2019 года в регионе создано 1550 мест в школах. Помимо областного центра образовательные учреждения открылись в Савино и Каминском Родниковского района. В настоящее время возводится еще две школы – в Иванове и Кохме, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221219/vrachi-1839803127.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский