https://ria.ru/20230615/islamisty-1878284642.html

ФСБ задержала двоих исламистов, планировавших теракт в Пятигорске

ФСБ задержала двоих исламистов, планировавших теракт в Пятигорске - РИА Новости, 15.06.2023

ФСБ задержала двоих исламистов, планировавших теракт в Пятигорске

Силовики задержали в Ставропольском крае двух сторонников запрещенного в России "Исламского государства"*, которых подозревают в том, что они собирались... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:05

2023-06-15T12:05

2023-06-15T12:38

происшествия

пятигорск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

исламское государство

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НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Силовики задержали в Ставропольском крае двух сторонников запрещенного в России "Исламского государства"*, которых подозревают в том, что они собирались взорвать отдел полиции в Пятигорске, сообщила пресс-служба регионального УФСБ."Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в г. Пятигорске", - говорится в сообщении. Уточняется, что в местах жительства подозреваемых сотрудники УФСБ обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, символику террористической организации.По данным ведомства, подозреваемые дали признательные показания. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к теракту", "Участие в деятельности террористической организации" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ" УК РФ, предусматривающим вплоть до пожизненного лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230207/islamisty-1850205356.html

пятигорск

россия

ставропольский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пятигорск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, исламское государство