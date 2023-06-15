https://ria.ru/20230615/islamisty-1878284642.html
ФСБ задержала двоих исламистов, планировавших теракт в Пятигорске
ФСБ задержала двоих исламистов, планировавших теракт в Пятигорске - РИА Новости, 15.06.2023
ФСБ задержала двоих исламистов, планировавших теракт в Пятигорске
Силовики задержали в Ставропольском крае двух сторонников запрещенного в России "Исламского государства"*, которых подозревают в том, что они собирались... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:05
2023-06-15T12:05
2023-06-15T12:38
происшествия
пятигорск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Силовики задержали в Ставропольском крае двух сторонников запрещенного в России "Исламского государства"*, которых подозревают в том, что они собирались взорвать отдел полиции в Пятигорске, сообщила пресс-служба регионального УФСБ."Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в г. Пятигорске", - говорится в сообщении. Уточняется, что в местах жительства подозреваемых сотрудники УФСБ обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, символику террористической организации.По данным ведомства, подозреваемые дали признательные показания. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к теракту", "Участие в деятельности террористической организации" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ" УК РФ, предусматривающим вплоть до пожизненного лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230207/islamisty-1850205356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, исламское государство
Происшествия, Пятигорск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край, Исламское государство
ФСБ задержала двоих исламистов, планировавших теракт в Пятигорске
ФСБ задержала двоих сторонников ИГ, планировавших взорвать отдел полиции в Пятигорске
НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Силовики задержали в Ставропольском крае двух сторонников запрещенного в России "Исламского государства"*, которых подозревают в том, что они собирались взорвать отдел полиции в Пятигорске, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
"Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в г. Пятигорске", - говорится в сообщении. Уточняется, что в местах жительства подозреваемых сотрудники УФСБ обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, символику террористической организации.
По данным ведомства, подозреваемые дали признательные показания. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к теракту", "Участие в деятельности террористической организации" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ" УК РФ, предусматривающим вплоть до пожизненного лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
В Москве и Красноярске задержали четырех исламистов