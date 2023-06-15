https://ria.ru/20230615/ipoteka-1878457832.html

Почта Банк планирует запустить ипотеку на собственный дом

Почта Банк планирует запустить ипотеку на собственный дом - РИА Новости, 15.06.2023

Почта Банк планирует запустить ипотеку на собственный дом

Почта Банк и ДОМ.РФ подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и повышения доступности и... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:43

2023-06-15T19:43

2023-06-15T19:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Почта Банк и ДОМ.РФ подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и повышения доступности и качества жилья для граждан России. Сотрудничество предполагает запуск и развитие программ ипотечного кредитования, повышение доступности ипотеки в малых городах и сельских населенных пунктах, в том числе с использованием широкой региональной сети, цифровых сервисов и инфраструктуры Почта Банка.Соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня."С первых дней создания банка мы двигаемся в русле нашей социальной миссии — повышать доступность базовых финансовых услуг на территории всей страны. Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан по всей стране, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым", - сказал корреспонденту РИА Новости после подписания документа член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов. Он отметил, что также "планируется в ближайшее время запустить программу ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой".Главными конкурентными преимуществами Почта Банка, по мнению Осипова, являются масштабная сеть его офисов по всей стране и многолетний опыт работы в сфере загородной недвижимости по программе POS-кредитования, что обеспечит банку отличные перспективы в этом сегменте.Он рассказал, что в планах Почта Банка делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства, чтобы "каждый житель нашей большой страны смог просто и удобно, рядом с домом оформить ипотеку и начать строить свой дом". По мнению замгендиректора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, ипотека на ИЖС – важная точка роста для рынка жилья и "при соответствующем уровне развития инфраструктуры - это самый привлекательный для семей формат для проживания"."В нашей стране много городов, где половина жилых домов - это ИЖС, и при решении об улучшении жилищных условий важна возможность не менять сложившиеся для них образ и ритм жизни. Сотрудничество с Почта Банком позволит поддержать развитие цивилизованного рынка частного домостроения, а также повысить доступность ипотечных продуктов для граждан", - отметил Алексей Ниденс корреспонденту РИА Новости после подписания соглашения.Говоря о важности соглашения, подписанты отметили, что в отличие от ипотеки на многоквартирное жилье сегмент ИЖС в нашей стране пока слабо охвачен кредитованием и имеет огромные перспективы.Он растет опережающими темпами: по данным Росстата, доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в прошлом году превысила 50%. Однако сегодня только 10% загородных домов строится с привлечением ипотеки.По оценке аналитиков Почта Банка, потенциал рынка ипотеки для ИЖС огромен – за два года он может вырасти в три раза до 450 миллиардов рублей. Все предпосылки для этого есть: по данным различных опросов и исследований, двое из трех россиян хотят жить в своем доме, а из-за недостатка денежных средств для строительства более половины из них (54%) готовы рассмотреть ипотеку.Для повышения доступности и удобства ипотеки Почта Банк планирует использовать не только возможности своей масштабной сети (около 25 тысяч точек обслуживания в стране), но и современные цифровые сервисы. Предполагается, что оформление ипотечного кредита будет происходить удаленно и в онлайн-формате, а специалисты банка на каждом этапе ипотечной сделки проконсультируют по телефону и окажут необходимую поддержку.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/pochta_bank-1878441736.html

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878429324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, почта банк