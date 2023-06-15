https://ria.ru/20230615/investsoglasheniya-1878274891.html

Инвестсоглашения с Подмосковьем на сумму в 40 млрд рублей подпишут на ПМЭФ

Инвестсоглашения с Подмосковьем на сумму в 40 млрд рублей подпишут на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Инвестсоглашения с Подмосковьем на сумму в 40 млрд рублей подпишут на ПМЭФ

Предприятия сельского хозяйства Московской области заключат восемь соглашений на сумму порядка 40 миллиардов рублей в ходе проведения Петербургского... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:41

2023-06-15T11:41

2023-06-15T11:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предприятия сельского хозяйства Московской области заключат восемь соглашений на сумму порядка 40 миллиардов рублей в ходе проведения Петербургского международного экономического форума, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. "На ПМЭФ с предприятиями сферы сельского хозяйства и продовольствия региона заключат 8 соглашений на сумму порядка 40 млрд рублей инвестиций. Крупнейшим инвестиционным проектам региона окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении всех необходимых документов для реализации проектов", - отметил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. По данным ведомства, на форуме будет подписано соглашение о взаимодействии при строительстве комплекса по производству кондитерских изделий "Машины сладости", что позволит производить на предприятии аналоги известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели. Подписание соглашения с ООО "Шаховская нива" на 2400 голов крупного рогатого скота молочного направления позволит ввести в работу предприятие по переработке полученного молока, благодаря чему получится перерабатывать около 100 тонн молока в сутки для производства кефира, сметаны, творога, йогуртов, масла, сыра и сливок. Поддержку окажут и двум крупным проектам в области птицеводства: крестьянско-фермерскому хозяйству "Малкин Р.Ю. и торговому дому "Окской птицефабрики", что увеличит годовой оборот товарного яйца на предприятиях. "Соглашение о сотрудничестве заключат и с АО "Славтранс -Сервис" по строительству агрохаба "Селятино". Подмосковный Агрохаб уже зарекомендовал себя в качестве опорного терминала для развития экспорта агропродукции из Московской области. В этом году через него планируется отправить на экспорт более 200 тысяч тонн продукции стоимостью свыше 430 миллионов долларов США", - рассказали в ведомстве. Благодаря соглашениям, преобразования произойдут и в городском округе Воскресенск, где будет построена вторая очередь тепличного комплекса "Подмосковье". Там будут выращивать овощи закрытого грунта. Площадь второй очереди составит 23 га. По сообщению минсельхоза, губернатор Московской области Андрей Воробьев лично примет участие в подписании двух соглашений в ходе посещения площадки ПМЭФ-2023. "Губернатор Московской области Андрей Воробьев примет участие в подписании двух соглашений. Одно из них предполагает взаимодействие при строительстве производственно-складского комплекса с низкотемпературным режимом хранения продуктов питания "Мультиколд". Кроме того, правительство заключает соглашение с компанией "Росагролизинг" для формирования благоприятных условий по приобретению предприятиями АПК сельскохозяйственной техники", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230614/podmoskove-1877974748.html

https://ria.ru/20230614/soglasheniya-1878087766.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, экономика, пмэф, пмэф 2023