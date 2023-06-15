https://ria.ru/20230615/infrastruktra-1878283511.html

ПСБ и КРЭТ будут развивать жилищную инфраструктуру

ПСБ и КРЭТ будут развивать жилищную инфраструктуру - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ и КРЭТ будут развивать жилищную инфраструктуру

ПСБ и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:01

2023-06-15T12:01

2023-06-15T12:01

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МОСКВА, 15 июн – РИА новости. ПСБ и АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере строительства жилья для сотрудников концерна и его дочерних компаний, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали первый заместитель председателя банка Олег Минаев и генеральный директор КРЭТ Александр Пан.Соглашение определяет основные направления сотрудничества сторон, в том числе в реализации проектов по строительству жилья для сотрудников концерна и его дочерних и зависимых обществ."ПСБ и КРЭТ связывает давнее партнерство - мы сотрудничаем по целому ряду различных направлений, в том числе осуществляем банковское обслуживание, реализуем программы для развития жилищной инфраструктуры предприятий для поддержки сотрудников концерна. Сейчас рассматриваем вопрос о предоставлении проектного финансирования застройщику под строительство нового жилого комплекса для сотрудников научно-исследовательского радиотехнического института в Калужской области, который входит в КРЭТ. Мы планируем и дальше расширять наше сотрудничество, адаптировать банковские продукты для сотрудников, учитывая специфику кадровых задач предприятия и оказывая разностороннюю поддержку и самой компании, и ее сотрудникам", — сказал Минаев.Банк окажет всестороннее содействие в разработке предложений для развития жилищной инфраструктуры и обеспечения работников концерна современными комфортабельными квартирами по доступным ценам."Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с ПСБ, поскольку одним из приоритетных направлений дальнейшей работы концерна является социальная политика. Это один из эффективных инструментов удержания действующих сотрудников и привлечения новых работников. Устойчивое улучшение качества жизни людей, работающих на наших предприятиях, позволит не только повысить производительность труда, но и в лучшую сторону поменять восприятие рабочих профессий в обществе", - пояснил Пан, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878123453.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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