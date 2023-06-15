https://ria.ru/20230615/inflyatsiya-1878447866.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 15.06.2023

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в России с 6 по 13 июня замедлилась до 0,05% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,58%, свидетельствуют... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:12

2023-06-15T19:12

2023-06-15T19:12

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 6 по 13 июня замедлилась до 0,05% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,58%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 6 по 13 июня 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала июня - 100,20%, с начала года - 102,58%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось, но замедлилось и составило 1,3% против 1,6% на предыдущей отчетной неделе. В том числе помидоры подешевели на 8,1%, бананы - на 7,1%, капуста - на 5,4%, лук - на 2,2%. В то же время цены на морковь выросли на 6,5%, картофель - на 5,7%, свеклу - на 4,3%, яблоки - на 1,8%, огурцы - на 0,9%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) цены на 17 наименований товаров снизились. Сильнее всего зафиксировано снижение цен на яйца и гречку - в среднем на 0,8%, а также на подсолнечное масло - на 0,7%. Кроме этого, подешевели: пшено - на 0,6%, мука - на 0,5%, маргарин - на 0,4%, сливочное масло, сметана, творог и вермишель - на 0,3%, вареные колбасы - на 0,2%, молоко, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,1%. Подорожали 16 наименований продуктов, сильнее всего мясо кур - на 1,77%, и сахар - на 1,06%. Свинина, сосиски и сардельки подорожали на 0,5%, овощные консервы для детского питания, чай на 0,4%, рыба мороженая и рис - на 0,3%, печенье и соль - на 0,2%, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен произошел на сухие корма для животных - на 0,36%, спички - на 0,2%, детские пеленки - на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на гигиенические прокладки - на 0,4%, стиральные порошки и зубные щетки - на 0,3%, зубные пасты - на 0,2%, туалетную бумагу и хозяйственное мыло - на 0,1%. Электропылесосы и смартфоны на отчетной неделе подешевели на 0,9%, телевизоры - на 1,6%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 6 по 13 июня выросла на 0,4%, иностранного - на 0,1%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - не изменились. Росстат за период с 6 по 13 июня зарегистрировал рост цен практически на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Сильнее всего подорожали аллохол (на 1,2%), корвалол (на 0,7%), поливитамины - на 0,6%. Стоимость полета в салоне экономического класса замедлила рост до 1,6% с 4,08% на предыдущей отчетной неделе. Также зафиксирован резкое замедление роста средней стоимости путевок в дома отдыха и пансионаты - до 0,8% с 6,84% неделей ранее, и в санаториях - до 0,6% с 3,3%.

https://ria.ru/20230515/inflyatsiya-1871777665.html

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

https://ria.ru/20230609/inflyatsiya-1877245313.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика