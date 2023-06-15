https://ria.ru/20230615/inflyatsiya-1878237510.html

Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией

Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией - РИА Новости, 15.06.2023

Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией

Банк России обязательно справится с инфляцией, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:08

2023-06-15T10:08

2023-06-15T10:37

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

пмэф-2023

максим орешкин

инфляция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Банк России обязательно справится с инфляцией, считает помощник президента РФ Максим Орешкин."Я думаю, у нас в стране да и в мире ни у кого нет сомнений, что наш Центральный банк обязательно с инфляцией справится, как он справлялся в 2015 году, как он справился в прошлом году. Репутация здесь нашего Центрального банка безупречная", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."С точки зрения инструментов понятно, здесь в этом плане дело не хитрое - дернул стоп-кран, остановил спрос в экономике и педалирует инфляцию", - отметил он."Поэтому, мне кажется, с точки зрения инфляции даже больше вопрос не к Центральному банку, а больше вопрос к правительству - справится ли правительство с развитием предложения в экономике таким образом, чтобы сохранить экономический рост, не допустить ускорения инфляции и чтобы не давать повода Центральному банку дергать стоп-кран. Это, мне кажется, самый главный вопрос в экономической политике на ближайшие 12 месяцев", - заключил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230511/rubl-1871098469.html

https://ria.ru/20230613/inflyatsiya-1877881804.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), максим орешкин, инфляция