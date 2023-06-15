https://ria.ru/20230615/inflyatsiya-1878237510.html
Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией
Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией - РИА Новости, 15.06.2023
Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией
Банк России обязательно справится с инфляцией, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:08
2023-06-15T10:08
2023-06-15T10:37
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
пмэф-2023
максим орешкин
инфляция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Банк России обязательно справится с инфляцией, считает помощник президента РФ Максим Орешкин."Я думаю, у нас в стране да и в мире ни у кого нет сомнений, что наш Центральный банк обязательно с инфляцией справится, как он справлялся в 2015 году, как он справился в прошлом году. Репутация здесь нашего Центрального банка безупречная", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."С точки зрения инструментов понятно, здесь в этом плане дело не хитрое - дернул стоп-кран, остановил спрос в экономике и педалирует инфляцию", - отметил он."Поэтому, мне кажется, с точки зрения инфляции даже больше вопрос не к Центральному банку, а больше вопрос к правительству - справится ли правительство с развитием предложения в экономике таким образом, чтобы сохранить экономический рост, не допустить ускорения инфляции и чтобы не давать повода Центральному банку дергать стоп-кран. Это, мне кажется, самый главный вопрос в экономической политике на ближайшие 12 месяцев", - заключил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230511/rubl-1871098469.html
https://ria.ru/20230613/inflyatsiya-1877881804.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), максим орешкин, инфляция
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ПМЭФ-2023, Максим Орешкин, Инфляция
Орешкин выразил уверенность, что Центробанк справится с инфляцией
Помощник Путина Орешкин заявил, что Центробанк обязательно справится с инфляцией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Банк России обязательно справится с инфляцией, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Я думаю, у нас в стране да и в мире ни у кого нет сомнений, что наш Центральный банк обязательно с инфляцией справится, как он справлялся в 2015 году, как он справился в прошлом году. Репутация здесь нашего Центрального банка безупречная", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"С точки зрения инструментов понятно, здесь в этом плане дело не хитрое - дернул стоп-кран, остановил спрос в экономике и педалирует инфляцию", - отметил он.
"Поэтому, мне кажется, с точки зрения инфляции даже больше вопрос не к Центральному банку, а больше вопрос к правительству - справится ли правительство с развитием предложения в экономике таким образом, чтобы сохранить экономический рост, не допустить ускорения инфляции и чтобы не давать повода Центральному банку дергать стоп-кран. Это, мне кажется, самый главный вопрос в экономической политике на ближайшие 12 месяцев", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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