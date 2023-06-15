https://ria.ru/20230615/indiya-1878314167.html
В АТОР сообщили, сколько туристов находятся в Индии, на которую идет циклон
В АТОР сообщили, сколько туристов находятся в Индии, на которую идет циклон - РИА Новости, 15.06.2023
В АТОР сообщили, сколько туристов находятся в Индии, на которую идет циклон
Организованных российских туристов нет в том регионе Индии, на который надвигается циклон "Бипарджой", сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:30
2023-06-15T13:30
2023-06-15T13:30
туризм
туризм
новости - туризм
индия
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
пакистан
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Организованных российских туристов нет в том регионе Индии, на который надвигается циклон "Бипарджой", сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Власти Пакистана эвакуируют более 100 тысяч граждан из-за приближения циклона "Бипарджой", который в четверг должен выйти на сушу, сообщил в среду председатель национального управления по борьбе со стихийными бедствиями генерал-лейтенант Инам Хайдер Малик. Ранее метеорологический департамент Индии сообщил, что приближающийся к побережьям Индии и Пакистана циклон "Бипарджой" усилился, превратившись в очень сильный циклонический шторм. Название циклона "Бипарджой" на бенгальском языке означает "бедствие".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, пакистан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Майя Ломидзе, Пакистан
В АТОР сообщили, сколько туристов находятся в Индии, на которую идет циклон
АТОР: в той части Индии, куда надвигается циклон, нет организованных российских туристов