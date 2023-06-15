https://ria.ru/20230615/indiya-1878314167.html

В АТОР сообщили, сколько туристов находятся в Индии, на которую идет циклон

В АТОР сообщили, сколько туристов находятся в Индии, на которую идет циклон - РИА Новости, 15.06.2023

В АТОР сообщили, сколько туристов находятся в Индии, на которую идет циклон

Организованных российских туристов нет в том регионе Индии, на который надвигается циклон "Бипарджой", сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:30

2023-06-15T13:30

2023-06-15T13:30

туризм

туризм

новости - туризм

индия

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

пакистан

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Организованных российских туристов нет в том регионе Индии, на который надвигается циклон "Бипарджой", сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Власти Пакистана эвакуируют более 100 тысяч граждан из-за приближения циклона "Бипарджой", который в четверг должен выйти на сушу, сообщил в среду председатель национального управления по борьбе со стихийными бедствиями генерал-лейтенант Инам Хайдер Малик. Ранее метеорологический департамент Индии сообщил, что приближающийся к побережьям Индии и Пакистана циклон "Бипарджой" усилился, превратившись в очень сильный циклонический шторм. Название циклона "Бипарджой" на бенгальском языке означает "бедствие".

https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

индия

пакистан

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, пакистан