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Киев зафиксировал более 650 случаев исчезновения гумпомощи для военных
Киев зафиксировал более 650 случаев исчезновения гумпомощи для военных - РИА Новости, 15.06.2023
Киев зафиксировал более 650 случаев исчезновения гумпомощи для военных
Свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных обнаружили с начала года министерство обороны и государственная таможенная служба Украины,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:23
2023-06-15T21:23
2023-06-15T21:23
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных обнаружили с начала года министерство обороны и государственная таможенная служба Украины, сообщает военное ведомство страны. "Совместные проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в около 100 воинских частей осуществили министерство обороны Украины и государственная таможенная служба в январе-мае 2023 года. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что на данный момент составлено 115 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, ввозимыми как гуманитарная помощь. В правоохранительные органы направлено 159 сообщений относительно противоправных действий, содержащих признаки преступления. По многим случаям проверки еще продолжаются.
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Киев зафиксировал более 650 случаев исчезновения гумпомощи для военных
Минобороны Украины зафиксировало 653 случая исчезновения гумпомощи для военных
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных обнаружили с начала года министерство обороны и государственная таможенная служба Украины, сообщает военное ведомство
страны.
"Совместные проверки более 5 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в около 100 воинских частей осуществили министерство обороны Украины и государственная таможенная служба в январе-мае 2023 года. В 653 случаях получение такой гуманитарной помощи не было подтверждено. Речь идет, в частности, о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что на данный момент составлено 115 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, ввозимыми как гуманитарная помощь. В правоохранительные органы направлено 159 сообщений относительно противоправных действий, содержащих признаки преступления. По многим случаям проверки еще продолжаются.
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации