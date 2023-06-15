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Глава АвтоВАЗа рассказал, когда Lada Granta снимут с производства

Глава АвтоВАЗа рассказал, когда Lada Granta снимут с производства - РИА Новости, 15.06.2023

Глава АвтоВАЗа рассказал, когда Lada Granta снимут с производства

АвтоВАЗ планирует снять с производства Lada Granta после 2026-2027 годов, ее место в продуктовой линейке займет новое семейство: Lada Iskra, сообщил журналистам РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:08

2023-06-15T18:08

2023-06-15T19:14

пмэф-2023

тольятти

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санкт-петербург

экономика

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максим соколов

renault s.a

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. АвтоВАЗ планирует снять с производства Lada Granta после 2026-2027 годов, ее место в продуктовой линейке займет новое семейство: Lada Iskra, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в ходе брифинга на ПМЭФ-2023. "Какой-то период времени они будут производиться и продаваться одновременно. Granta уйдет уже за пределами 2026-2027 года", — рассказал он о новом семействе Lada Iskra. АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46 процентов к 2021 году). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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тольятти, ижевск, санкт-петербург, экономика, авто, максим соколов, renault s.a, автоваз, renault clio, lada vesta