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Голубев заявил, что обход Аксая меняет привлекательность Ростовской области

Голубев заявил, что обход Аксая меняет привлекательность Ростовской области - РИА Новости, 15.06.2023

Голубев заявил, что обход Аксая меняет привлекательность Ростовской области

Новый участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области - обход города Аксая - меняет инвестиционную и туристическую привлекательность региона, заявил губернатор... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:32

2023-06-15T18:32

2023-06-15T18:32

ростовская область

аксай

ростовская область

ростов-на-дону

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - РИА Новости. Новый участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области - обход города Аксая - меняет инвестиционную и туристическую привлекательность региона, заявил губернатор области Василий Голубев на открытии новой дороги в четверг. "Меняется инвестиционная и туристическая привлекательность этой части Ростовской области. Люди, которые едут на море или возвращаются с отдыха, могут заехать, в том числе, в станицу Старочеркасскую – бывшую столицу Всевеликого войска Донского", - сказал Голубев. Он добавил, что обход Аксая с сегодняшним запуском, - это уже 88% Ростовского транспортного кольца. "В 2025 году мы планируем это кольцо замкнуть и создать новые условия для взаимодействия с нашими новыми территориями", - отметил губернатор. Обход Аксая - новый участок трассы М-4 "Дон", который является частью строящегося Ростовского транспортного кольца - кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Обход Аксая представляет из себя 35,5 километров дороги высшей технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне. Проектом предусмотрено возведение 15 искусственных сооружений, среди них - мосты через реки Черкасская и Аксай, восемь путепроводов, в том числе над железной дорогой. Предполагается, что с открытием нового участка трассы туристы смогут быстрее добираться до черноморского побережья, минуя дороги Ростова-на-Дону, а улично-городская сеть южной столицы станет свободнее за счет вывода транзитного потока на новый обход.

https://ria.ru/20230615/doroga-1878331915.html

аксай

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аксай, ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев