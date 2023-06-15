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Захарова обвинила Киев в имитации расследования аварии на Каховской ГЭС

Захарова обвинила Киев в имитации расследования аварии на Каховской ГЭС - РИА Новости, 15.06.2023

Захарова обвинила Киев в имитации расследования аварии на Каховской ГЭС

Киевские власти пытаются имитировать расследование разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:04

2023-06-15T12:04

2023-06-15T12:04

специальная военная операция на украине

россия

мария захарова

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

ситуация в днр и лнр

разрушение каховской гэс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Киевские власти пытаются имитировать расследование разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Режим (Владимира) Зеленского пытается имитировать расследование разрушения на Каховской ГЭС... Они в хамской манере отмели инициативу президента Турции о создании международной комиссии", - сказала Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр, разрушение каховской гэс