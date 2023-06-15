https://ria.ru/20230615/ges-1878232160.html

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек - РИА Новости, 15.06.2023

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек

Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек, из зоны подтопления с начала спасательной операции эвакуированы более 7,5 тысячи... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:43

2023-06-15T09:43

2023-06-15T10:18

разрушение каховской гэс

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек, из зоны подтопления с начала спасательной операции эвакуированы более 7,5 тысячи человек, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", — говорится в записи.Госпитализированы 93 человека. За сутки спасатели вывезли из зоны бедствия 277 жителей, всего с начала операции — более 7,5 тысячи. Как отмечается в публикации, уровень воды продолжает снижаться. По данным администрации региона, в Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе же Новой Каховки вода из-за близости водохранилища держится на отметке пяти метров, однако на территории городского округа, как утверждается, все дома полностью освободились од подтопления.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://radiosputnik.ria.ru/20230614/kakhovskaya-ges-1878073132.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

разрушение каховской гэс, происшествия, херсонская область , владимир сальдо