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Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек - РИА Новости, 15.06.2023
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09:43 15.06.2023 (обновлено: 10:18 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/ges-1878232160.html
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек - РИА Новости, 15.06.2023
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек, из зоны подтопления с начала спасательной операции эвакуированы более 7,5 тысячи... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:43
2023-06-15T10:18
разрушение каховской гэс
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек, из зоны подтопления с начала спасательной операции эвакуированы более 7,5 тысячи человек, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", — говорится в записи.Госпитализированы 93 человека. За сутки спасатели вывезли из зоны бедствия 277 жителей, всего с начала операции — более 7,5 тысячи. Как отмечается в публикации, уровень воды продолжает снижаться. По данным администрации региона, в Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе же Новой Каховки вода из-за близости водохранилища держится на отметке пяти метров, однако на территории городского округа, как утверждается, все дома полностью освободились од подтопления.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://radiosputnik.ria.ru/20230614/kakhovskaya-ges-1878073132.html
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разрушение каховской гэс, происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек

Сальдо: число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек, из зоны подтопления с начала спасательной операции эвакуированы более 7,5 тысячи человек, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", — говорится в записи.
Госпитализированы 93 человека. За сутки спасатели вывезли из зоны бедствия 277 жителей, всего с начала операции — более 7,5 тысячи.
Как отмечается в публикации, уровень воды продолжает снижаться. По данным администрации региона, в Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе же Новой Каховки вода из-за близости водохранилища держится на отметке пяти метров, однако на территории городского округа, как утверждается, все дома полностью освободились од подтопления.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Власти Херсонщины оценили ущерб от наводнения после ЧП на Каховской ГЭС
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Разрушение Каховской ГЭСПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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