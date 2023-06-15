https://ria.ru/20230615/gaz-1878394506.html
Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто
Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023
Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто
Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:49
2023-06-15T16:49
2023-06-15T17:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ."У нас будет успешная подготовка к зиме. Недавно мы заключили необходимое соглашение с вице-премьером Александром Новаком в части контракта на поставку газа в Венгрию. Поэтому в случае слишком высоких цен у нас есть возможность отсрочить оплату, а в случае, если нам потребуются дополнительные объемы, у нас есть шанс их получить", - сказал Сийярто журналистам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Венгрия, Экономика
Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платы за газ и дополнительных объемах