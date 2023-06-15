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Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023
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16:49 15.06.2023 (обновлено: 17:17 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/gaz-1878394506.html
Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто
Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023
Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто
Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:49
2023-06-15T17:17
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россия
венгрия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ."У нас будет успешная подготовка к зиме. Недавно мы заключили необходимое соглашение с вице-премьером Александром Новаком в части контракта на поставку газа в Венгрию. Поэтому в случае слишком высоких цен у нас есть возможность отсрочить оплату, а в случае, если нам потребуются дополнительные объемы, у нас есть шанс их получить", - сказал Сийярто журналистам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, венгрия, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Венгрия, Экономика
Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платы за газ и дополнительных объемах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
"У нас будет успешная подготовка к зиме. Недавно мы заключили необходимое соглашение с вице-премьером Александром Новаком в части контракта на поставку газа в Венгрию. Поэтому в случае слишком высоких цен у нас есть возможность отсрочить оплату, а в случае, если нам потребуются дополнительные объемы, у нас есть шанс их получить", - сказал Сийярто журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Вчера, 17:15
 
ПМЭФ-2023РоссияВенгрияЭкономика
 
 
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