https://ria.ru/20230615/gaz-1878394506.html

Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто

Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023

Венгрия договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ, заявил Сийярто

Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:49

2023-06-15T16:49

2023-06-15T17:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ."У нас будет успешная подготовка к зиме. Недавно мы заключили необходимое соглашение с вице-премьером Александром Новаком в части контракта на поставку газа в Венгрию. Поэтому в случае слишком высоких цен у нас есть возможность отсрочить оплату, а в случае, если нам потребуются дополнительные объемы, у нас есть шанс их получить", - сказал Сийярто журналистам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венгрия, экономика