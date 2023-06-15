https://ria.ru/20230615/gaz-1878346818.html

Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто

Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023

Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто

Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России, венгерские газохранилища заполнены на 37%,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:45

2023-06-15T14:45

2023-06-15T14:45

экономика

венгрия

россия

европа

петер сийярто

турецкий поток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России, венгерские газохранилища заполнены на 37%, а средний показатель по Европе составляет 21%, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В этом году наши усилия по заполнению газохранилищ тоже будут успешными. Заполняемость венгерских газохранилищ на зиму продвигается хорошо. Сейчас в них столько газа, что мы могли бы покрыть более 37% годового потребления. В Европе заполненность газохранилищ сейчас едва превышает 21% относительно среднеевропейского потребления. Мы лучше подготовлены к зиме, чем в среднем по Европе. Какая бы зима не наступила, холоднее или теплее, Венгрии не грозят никакие ограничения в использовании природного газа", - сказал Сийярто в видеообращении, записанном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и опубликованном в Facebook*. Он добавил, что "энергетическое сотрудничество с Россией в сфере энергетики в будущем сохранится, это хорошая новость". "Хорошая новость, что в основном газоснабжение Венгрии обеспечено через газопровод "Турецкий поток". Годовые ремонтные работы удалось успешно завершить, в начале недели возобновились поставки российского газа по газопроводу. Сейчас количество поставляемого газа достигло предыдущего уровня нормы", - сообщил глава венгерского МИД. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878313059.html

венгрия

россия

европа

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, венгрия, россия, европа, петер сийярто, турецкий поток