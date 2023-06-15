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Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023
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14:45 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/gaz-1878346818.html
Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто
Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто - РИА Новости, 15.06.2023
Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто
Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России, венгерские газохранилища заполнены на 37%,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:45
2023-06-15T14:45
экономика
венгрия
россия
европа
петер сийярто
турецкий поток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России, венгерские газохранилища заполнены на 37%, а средний показатель по Европе составляет 21%, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В этом году наши усилия по заполнению газохранилищ тоже будут успешными. Заполняемость венгерских газохранилищ на зиму продвигается хорошо. Сейчас в них столько газа, что мы могли бы покрыть более 37% годового потребления. В Европе заполненность газохранилищ сейчас едва превышает 21% относительно среднеевропейского потребления. Мы лучше подготовлены к зиме, чем в среднем по Европе. Какая бы зима не наступила, холоднее или теплее, Венгрии не грозят никакие ограничения в использовании природного газа", - сказал Сийярто в видеообращении, записанном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и опубликованном в Facebook*. Он добавил, что "энергетическое сотрудничество с Россией в сфере энергетики в будущем сохранится, это хорошая новость". "Хорошая новость, что в основном газоснабжение Венгрии обеспечено через газопровод "Турецкий поток". Годовые ремонтные работы удалось успешно завершить, в начале недели возобновились поставки российского газа по газопроводу. Сейчас количество поставляемого газа достигло предыдущего уровня нормы", - сообщил глава венгерского МИД. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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экономика, венгрия, россия, европа, петер сийярто, турецкий поток
Экономика, Венгрия, Россия, Европа, Петер Сийярто, Турецкий поток
Венгрия готова к зиме благодаря российскому газу, заявил Сийярто

Сийярто: благодаря газу из России Венгрия лучше готова к зиме, чем в среднем страны Европы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России, венгерские газохранилища заполнены на 37%, а средний показатель по Европе составляет 21%, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В этом году наши усилия по заполнению газохранилищ тоже будут успешными. Заполняемость венгерских газохранилищ на зиму продвигается хорошо. Сейчас в них столько газа, что мы могли бы покрыть более 37% годового потребления. В Европе заполненность газохранилищ сейчас едва превышает 21% относительно среднеевропейского потребления. Мы лучше подготовлены к зиме, чем в среднем по Европе. Какая бы зима не наступила, холоднее или теплее, Венгрии не грозят никакие ограничения в использовании природного газа", - сказал Сийярто в видеообращении, записанном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и опубликованном в Facebook*.
Он добавил, что "энергетическое сотрудничество с Россией в сфере энергетики в будущем сохранится, это хорошая новость". "Хорошая новость, что в основном газоснабжение Венгрии обеспечено через газопровод "Турецкий поток". Годовые ремонтные работы удалось успешно завершить, в начале недели возобновились поставки российского газа по газопроводу. Сейчас количество поставляемого газа достигло предыдущего уровня нормы", - сообщил глава венгерского МИД.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ЭкономикаВенгрияРоссияЕвропаПетер СийяртоТурецкий поток
 
 
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