https://ria.ru/20230615/fpk-1878212149.html

В ФПК заявили, что на бейджах проводников будут указывать только имя

В ФПК заявили, что на бейджах проводников будут указывать только имя - РИА Новости, 15.06.2023

В ФПК заявили, что на бейджах проводников будут указывать только имя

Имя без фамилии и отчества стало указываться на бейджах проводников российских поездов по их же желанию и для установления более приветливых отношений с... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:25

2023-06-15T07:25

2023-06-15T07:25

пмэф-2023

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владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Имя без фамилии и отчества стало указываться на бейджах проводников российских поездов по их же желанию и для установления более приветливых отношений с пассажирами, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Ранее у проводников на бейдже на груди были указаны имя и фамилия. Однако, как заметил корреспондент РИА Новости, теперь там указывается лишь имя. "Такое решение предложили нам сотрудники поездных бригад. Как показывают исследования, обращение по имени помогает устанавливать с другими людьми более доверительные отношения, чем официальное обращение по фамилии, имени, отчеству. Это сделано для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в поездах как дома, знали, что им всегда помогут", - объяснил Пястолов. Глава компании отметил, что подобная практика используется в клиентоориентированных компаниях по всему миру уже очень давно. "Обратите внимание, как представляются вам люди в магазинах, сервисных центрах. К представителям компаний обращаются по имени, зная, что они всегда открыты общению и сделают все необходимое, чтобы помочь", - пояснил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20230615/fpk-1878209368.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество