https://ria.ru/20230615/fpk-1878206848.html

В ФПК рассказали, как составляется меню вагонов-бистро

В ФПК рассказали, как составляется меню вагонов-бистро - РИА Новости, 15.06.2023

В ФПК рассказали, как составляется меню вагонов-бистро

Меню вагонов-бистро поездов дальнего следования составлено специалистами "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) вместе с профессиональными... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T05:28

2023-06-15T05:28

2023-06-15T07:05

пмэф-2023

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Меню вагонов-бистро поездов дальнего следования составлено специалистами "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) вместе с профессиональными поварами и с учетом мнения пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор перевозчика Владимир Пястолов. "Меню составили наши специалисты вместе с профессиональными поварами по результатам отзывов пассажиров. По проведенным опросам мы увидели, что более чем у 40% проголосовавших есть запрос на появление в поездах дальнего следования простой и безопасной "домашней" еды по доступным ценам", - рассказал Пястолов. Таким образом, продолжил он, в меню вошли супы, котлеты, детские сосиски с макаронами, традиционный борщ и другие привычные блюда. По просьбам пассажиров появился и суп-солянка. "Это блюдо было очень популярно в вагонах-ресторанах, теперь оно есть и в ассортименте вагонов-бистро", - поделился глава компании. Помимо стандартного меню, есть вегетарианское и детское меню. Во время Великого поста - постные блюда. Можно заказать в поезд и пиццу. "В конце 2022 года в меню появилось два вида этого блюда – "Маргарита" и "Пепперони". Теперь они в числе самых востребованных: на сегодняшний день пассажиры заказали более 9 тысяч пицц", - привел цифры Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество