В ФПК рассказали, как составляется меню вагонов-бистро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Меню вагонов-бистро поездов дальнего следования составлено специалистами "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) вместе с профессиональными поварами и с учетом мнения пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор перевозчика Владимир Пястолов. "Меню составили наши специалисты вместе с профессиональными поварами по результатам отзывов пассажиров. По проведенным опросам мы увидели, что более чем у 40% проголосовавших есть запрос на появление в поездах дальнего следования простой и безопасной "домашней" еды по доступным ценам", - рассказал Пястолов. Таким образом, продолжил он, в меню вошли супы, котлеты, детские сосиски с макаронами, традиционный борщ и другие привычные блюда. По просьбам пассажиров появился и суп-солянка. "Это блюдо было очень популярно в вагонах-ресторанах, теперь оно есть и в ассортименте вагонов-бистро", - поделился глава компании. Помимо стандартного меню, есть вегетарианское и детское меню. Во время Великого поста - постные блюда. Можно заказать в поезд и пиццу. "В конце 2022 года в меню появилось два вида этого блюда – "Маргарита" и "Пепперони". Теперь они в числе самых востребованных: на сегодняшний день пассажиры заказали более 9 тысяч пицц", - привел цифры Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Меню вагонов-бистро поездов дальнего следования составлено специалистами "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) вместе с профессиональными поварами и с учетом мнения пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор перевозчика Владимир Пястолов.
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"Меню составили наши специалисты вместе с профессиональными поварами по результатам отзывов пассажиров. По проведенным опросам мы увидели, что более чем у 40% проголосовавших есть запрос на появление в поездах дальнего следования простой и безопасной "домашней" еды по доступным ценам", - рассказал Пястолов.
Таким образом, продолжил он, в меню вошли супы, котлеты, детские сосиски с макаронами, традиционный борщ и другие привычные блюда. По просьбам пассажиров появился и суп-солянка. "Это блюдо было очень популярно в вагонах-ресторанах, теперь оно есть и в ассортименте вагонов-бистро", - поделился глава компании.
Помимо стандартного меню, есть вегетарианское и детское меню. Во время Великого поста - постные блюда.
Можно заказать в поезд и пиццу. "В конце 2022 года в меню появилось два вида этого блюда – "Маргарита" и "Пепперони". Теперь они в числе самых востребованных: на сегодняшний день пассажиры заказали более 9 тысяч пицц", - привел цифры Пястолов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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