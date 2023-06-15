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В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
04:47 15.06.2023 (обновлено: 07:07 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/fpk-1878205236.html
В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы
В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы - РИА Новости, 15.06.2023
В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) тестирует в поездах дальнего следования экобелье из органического хлопка и подушки из крапивы, сообщил в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:47
2023-06-15T07:07
пмэф-2023
экономика
владимир пястолов
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) тестирует в поездах дальнего следования экобелье из органического хлопка и подушки из крапивы, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ФПК Владимир Пястолов. "Тестируем специальное экобелье из органического хлопка, а также подушки и одеяла из экологически чистой крапивы и костры. Такую подушку пассажиры могут выбрать в вагонах люкс фирменного поезда "Саратов", - рассказал глава ФПК. Ранее он сообщил, что компания заменяет постельное белье, матрасы, подушки и одеяла в поездах на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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РИА Новости
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экономика, владимир пястолов, россия, федеральная пассажирская компания, ржд
ПМЭФ-2023, Экономика, Владимир Пястолов, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы

Гендиректор ФПК: в российских поездах тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница
Проводница - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Проводница. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) тестирует в поездах дальнего следования экобелье из органического хлопка и подушки из крапивы, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.
«
"Тестируем специальное экобелье из органического хлопка, а также подушки и одеяла из экологически чистой крапивы и костры. Такую подушку пассажиры могут выбрать в вагонах люкс фирменного поезда "Саратов", - рассказал глава ФПК.
Ранее он сообщил, что компания заменяет постельное белье, матрасы, подушки и одеяла в поездах на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаВладимир ПястоловРоссияФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
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