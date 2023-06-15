В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) тестирует в поездах дальнего следования экобелье из органического хлопка и подушки из крапивы, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ФПК Владимир Пястолов. "Тестируем специальное экобелье из органического хлопка, а также подушки и одеяла из экологически чистой крапивы и костры. Такую подушку пассажиры могут выбрать в вагонах люкс фирменного поезда "Саратов", - рассказал глава ФПК. Ранее он сообщил, что компания заменяет постельное белье, матрасы, подушки и одеяла в поездах на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) тестирует в поездах дальнего следования экобелье из органического хлопка и подушки из крапивы, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.
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"Тестируем специальное экобелье из органического хлопка, а также подушки и одеяла из экологически чистой крапивы и костры. Такую подушку пассажиры могут выбрать в вагонах люкс фирменного поезда "Саратов", - рассказал глава ФПК.
Ранее он сообщил, что компания заменяет постельное белье, матрасы, подушки и одеяла в поездах на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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