https://ria.ru/20230615/fpk-1878205236.html

В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы

В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы - РИА Новости, 15.06.2023

В поездах ФПК тестируется экобелье из хлопка и подушки из крапивы

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) тестирует в поездах дальнего следования экобелье из органического хлопка и подушки из крапивы, сообщил в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:47

2023-06-15T04:47

2023-06-15T07:07

пмэф-2023

экономика

владимир пястолов

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) тестирует в поездах дальнего следования экобелье из органического хлопка и подушки из крапивы, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ФПК Владимир Пястолов. "Тестируем специальное экобелье из органического хлопка, а также подушки и одеяла из экологически чистой крапивы и костры. Такую подушку пассажиры могут выбрать в вагонах люкс фирменного поезда "Саратов", - рассказал глава ФПК. Ранее он сообщил, что компания заменяет постельное белье, матрасы, подушки и одеяла в поездах на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

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экономика, владимир пястолов, россия, федеральная пассажирская компания, ржд