https://ria.ru/20230615/fpk-1878204959.html

В поездах ФПК предлагают выбрать себе подушку

В поездах ФПК предлагают выбрать себе подушку - РИА Новости, 15.06.2023

В поездах ФПК предлагают выбрать себе подушку

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) предлагает пассажирам в некоторых поездах дальнего следования специальное "меню" подушек для выбора... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:38

2023-06-15T04:38

2023-06-15T07:08

пмэф-2023

экономика

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) предлагает пассажирам в некоторых поездах дальнего следования специальное "меню" подушек для выбора наполнителя, мягкости и высоты, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов. Он отметил, что в двухэтажных поездах, вагонах повышенной комфортности, купе фирменных поездов, а также в вагонах СВ и люкс компания использует постельные принадлежности современного образца. "В некоторых фирменных поездах даже выдается специальное "меню" подушек, чтобы пассажир смог выбрать наполнитель подушки, ее мягкость и высоту", - рассказал Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20230615/fpk-1878204243.html

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экономика, россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд