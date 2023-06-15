В поездах ФПК предлагают выбрать себе подушку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) предлагает пассажирам в некоторых поездах дальнего следования специальное "меню" подушек для выбора наполнителя, мягкости и высоты, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов. Он отметил, что в двухэтажных поездах, вагонах повышенной комфортности, купе фирменных поездов, а также в вагонах СВ и люкс компания использует постельные принадлежности современного образца. "В некоторых фирменных поездах даже выдается специальное "меню" подушек, чтобы пассажир смог выбрать наполнитель подушки, ее мягкость и высоту", - рассказал Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) предлагает пассажирам в некоторых поездах дальнего следования специальное "меню" подушек для выбора наполнителя, мягкости и высоты, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов.
Он отметил, что в двухэтажных поездах, вагонах повышенной комфортности, купе фирменных поездов, а также в вагонах СВ и люкс компания использует постельные принадлежности современного образца.
ФПК планирует скоро полностью избавиться от старых одеял и подушек
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"В некоторых фирменных поездах даже выдается специальное "меню" подушек, чтобы пассажир смог выбрать наполнитель подушки, ее мягкость и высоту", - рассказал Пястолов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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