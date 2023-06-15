https://ria.ru/20230615/finansy-1878468118.html

Минфин планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей, заявил Силуанов

Минфин планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей, заявил Силуанов - РИА Новости, 15.06.2023

Минфин планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей, заявил Силуанов

Минфин в этом году планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей для финансирования расходов и погашения ранее взятых долговых обязательств, заявил в интервью... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:32

2023-06-15T20:32

2023-06-15T20:32

пмэф-2023

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Минфин в этом году планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей для финансирования расходов и погашения ранее взятых долговых обязательств, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава министерства Антон Силуанов. "Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов", - сказал министр. При этом, по словам Силуанова, Минфин чувствует ответственность, забирая деньги из экономики у банков, которые могли бы эти деньги направить на кредиты промышленности и населению. "То есть чем больше мы забираем себе через бюджет, тем меньше маневр у банков. Это первое. И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности", - добавил он. Но если бюджетная сбалансированность будет обеспечиваться в долгосрочном периоде - это приведет к снижению риска вложения в бумаги и, соответственно, ставок, заключил Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)