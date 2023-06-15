Минфин планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей, заявил Силуанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Минфин в этом году планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей для финансирования расходов и погашения ранее взятых долговых обязательств, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава министерства Антон Силуанов. "Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов", - сказал министр. При этом, по словам Силуанова, Минфин чувствует ответственность, забирая деньги из экономики у банков, которые могли бы эти деньги направить на кредиты промышленности и населению. "То есть чем больше мы забираем себе через бюджет, тем меньше маневр у банков. Это первое. И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности", - добавил он. Но если бюджетная сбалансированность будет обеспечиваться в долгосрочном периоде - это приведет к снижению риска вложения в бумаги и, соответственно, ставок, заключил Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Минфин в этом году планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей для финансирования расходов и погашения ранее взятых долговых обязательств, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава министерства Антон Силуанов.
"Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов", - сказал министр.
При этом, по словам Силуанова, Минфин чувствует ответственность, забирая деньги из экономики у банков, которые могли бы эти деньги направить на кредиты промышленности и населению.
"То есть чем больше мы забираем себе через бюджет, тем меньше маневр у банков. Это первое. И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности", - добавил он.
Но если бюджетная сбалансированность будет обеспечиваться в долгосрочном периоде - это приведет к снижению риска вложения в бумаги и, соответственно, ставок, заключил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.