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В конгрессе США намечается раскол по вопросу помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/finansirovanie-1878349541.html
В конгрессе США намечается раскол по вопросу помощи Украине, пишут СМИ
В конгрессе США намечается раскол по вопросу помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
В конгрессе США намечается раскол по вопросу помощи Украине, пишут СМИ
Консенсус республиканцев и демократов в конгрессе США по вопросам выделения помощи Украине находится на грани раскола на фоне необходимости сокращать расходы на РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:50
2023-06-15T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Консенсус республиканцев и демократов в конгрессе США по вопросам выделения помощи Украине находится на грани раскола на фоне необходимости сокращать расходы на другие сферы из-за объема госдолга, сообщает американская газета New York Times. "Сильный и давний двухпартийный консенсус в конгрессе относительно предоставления огромных сумм для помощи военным усилиям Украины начинает давать трещины", - говорится в статье. Отмечается, что правые представители Республиканской партии усиливают свои попытки ограничить или даже блокировать планы по предоставлению военной помощи Украине. И их позиции укрепляются на фоне сокращения финансирования на образование, жилищную и продовольственную программу, в то время как военное финансирование наоборот растет. "Этот раскол усилился из-за соглашения о потолке долга, которое привело в ярость крайне правых республиканцев", - уточняет газета. Ряд конгрессменов уже выражают уверенность, что военная помощь Украине со стороны США будет заблокирована. "Я знаю, что это произойдет, я просто не знаю, когда это произойдет", - заявила газете представитель Аризоны, республиканец Энди Биггс. При этом против расширения военной помощи выступают не только республиканцы. "Любой шаг по увеличению военных расходов также может столкнуться с сопротивлением со стороны либеральных демократов", - утверждает издание, добавляя, что ряд представителей Демократической партии также не согласны с сокращением расходов на внутренние программы. Однако, как напоминает газета, ряд конгрессменов и ранее выражали скептицизм по поводу расширения военной помощи Украине, но во время голосования все же принимали очередной пакет помощи Киеву. Газета не исключает, что и при рассмотрении новой помощи "обе палаты конгресса найдут достаточную поддержку для принятия законопроекта о чрезвычайных расходах для Украины". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878256691.html
https://ria.ru/20230609/pomosch-1877292245.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878045863.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Конгресс США
В конгрессе США намечается раскол по вопросу помощи Украине, пишут СМИ

New York Times: конгресс США находится на грани раскола по вопросам помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессмены-республиканцы на пресс-конференции в Капитолии в Вашингтоне
Конгрессмены-республиканцы на пресс-конференции в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессмены-республиканцы на пресс-конференции в Капитолии в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Консенсус республиканцев и демократов в конгрессе США по вопросам выделения помощи Украине находится на грани раскола на фоне необходимости сокращать расходы на другие сферы из-за объема госдолга, сообщает американская газета New York Times.
"Сильный и давний двухпартийный консенсус в конгрессе относительно предоставления огромных сумм для помощи военным усилиям Украины начинает давать трещины", - говорится в статье.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Опрос показал отношение американцев к поддержке Украины со стороны США
Вчера, 11:05
Отмечается, что правые представители Республиканской партии усиливают свои попытки ограничить или даже блокировать планы по предоставлению военной помощи Украине. И их позиции укрепляются на фоне сокращения финансирования на образование, жилищную и продовольственную программу, в то время как военное финансирование наоборот растет.
"Этот раскол усилился из-за соглашения о потолке долга, которое привело в ярость крайне правых республиканцев", - уточняет газета.
Ряд конгрессменов уже выражают уверенность, что военная помощь Украине со стороны США будет заблокирована. "Я знаю, что это произойдет, я просто не знаю, когда это произойдет", - заявила газете представитель Аризоны, республиканец Энди Биггс.
При этом против расширения военной помощи выступают не только республиканцы. "Любой шаг по увеличению военных расходов также может столкнуться с сопротивлением со стороны либеральных демократов", - утверждает издание, добавляя, что ряд представителей Демократической партии также не согласны с сокращением расходов на внутренние программы.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
США объявили новый пакет военной помощи Украине
9 июня, 17:42
Однако, как напоминает газета, ряд конгрессменов и ранее выражали скептицизм по поводу расширения военной помощи Украине, но во время голосования все же принимали очередной пакет помощи Киеву. Газета не исключает, что и при рассмотрении новой помощи "обе палаты конгресса найдут достаточную поддержку для принятия законопроекта о чрезвычайных расходах для Украины".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Режим Зеленского помогает США разорять Украину, заявил Медведчук
14 июня, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОКонгресс США
 
 
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