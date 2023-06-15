https://ria.ru/20230615/finansirovanie-1878330530.html

ПСБ профинансирует строительство нового жилья в ДНР

ПСБ профинансирует строительство нового жилья в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ профинансирует строительство нового жилья в ДНР

ПСБ примет участие в реализации инвестиционных проектов по жилищному строительству на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:00

2023-06-15T14:00

2023-06-15T14:00

пмэф-2023

псб (банк псб)

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ПСБ примет участие в реализации инвестиционных проектов по жилищному строительству на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба банка.ПСБ, правительство ДНР и Минстрой РФ в ходе Петербургского экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, глава Минстроя Ирек Файзуллин. ПСБ уже рассматривает первые "пилотные" проекты по строительству жилья на территории ДНР с реализацией мер господдержки, прогнозный объем ввода в эксплуатацию по которым до 2030 года составит до 570 тысяч квадратных метров, а совокупный объем затрат на строительство и ввод жилья может составить до 45 миллиардов рублей."Жилищное строительство - это не только основополагающий элемент обеспечения комфортной жизни и благополучия людей, но и локомотив экономики в целом, новые рабочие места, создание кооперационных цепочек и развитие смежных отраслей. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр финансовых инструментов, направленных на поддержку рынка жилищного строительства во всей стране, и закономерным шагом станет распространение этих продуктов на территории новых регионов, где вопрос обеспечения современным жильем стоит особенно остро. Программа развития жилищного строительства в новых субъектах, которая сейчас разрабатывается Минстроем, станет решающим стимулом для развития ипотечного кредитования новых субъектов, а запуск механизма долевого участия при покупке жилья в новых субъектах позволит жителям оформлять льготную ипотеку на максимально комфортных условиях. Уверен, подписанное сегодня трехстороннее соглашение будет содействовать запуску всех необходимых для развития жилищного строительства механизмов", - сказал Фрадков.По словам Пушилина, ПСБ уже внедрил немало финансовых продуктов в ДНР как для предпринимателей, так и для физлиц, например, уже выдали первый ипотечный кредит, что долгое время было недоступно для жителей региона."Большая востребованность в строительстве современного жилья есть во всех городах Республики, и нам важно поддерживать инвесторов, которые предлагают проекты по ипотечному строительству многоквартирных жилых домов в регионе: от подбора земельных участков до содействия в подключении сетей. Уверен, что соглашение позволит решить комплекс задач, связанных с обеспечением доступным жильём", - прокомментировал врио главы ДНР.Как отметил Файзуллин, одной из приоритетных задач является развитие новых регионов, приведение их к общероссийскому уровню, в том числе в сфере строительства и ЖКХ. "Здесь необходимо консолидировать усилия всех участников отрасли. Соглашение с ДНР и ПСБ, которое предусматривает возможности для развития механизмов финансирования инвестиционных проектов, привлечения в регионы новых игроков и опытных застройщиков, является примером такой совместной работы", - сказал он.

https://ria.ru/20230615/sotsproekty-1878256176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, экономика, денис пушилин, донецкая народная республика, пмэф, пмэф 2023