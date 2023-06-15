https://ria.ru/20230615/fbma-1878195607.html

ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам

ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам - РИА Новости, 15.06.2023

ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T01:02

2023-06-15T01:02

2023-06-15T01:03

россия

вероника скворцова

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

безопасность

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Разработано несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, новые радиопротекторные препараты и некоторые симптоматические препараты",- сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что препараты все в удобной форме, фактически это готовая новая укладка для военных, где есть все основное и от химических, и от радиационных угроз. Кроме того, начинаются клинические исследования двух новых универсальных препаратов для антидотной терапии при токсическом отеке легких и токсическом судорожном синдроме, подчеркнула Скворцова.

https://ria.ru/20230615/skvortsova-1878194429.html

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россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), безопасность