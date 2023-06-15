Рейтинг@Mail.ru
ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 15.06.2023 (обновлено: 01:03 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/fbma-1878195607.html
ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам
ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам - РИА Новости, 15.06.2023
ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам
Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T01:02
2023-06-15T01:03
россия
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790612724_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_650b01e7e601fc0fe5b064ab5387786d.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Разработано несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, новые радиопротекторные препараты и некоторые симптоматические препараты",- сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что препараты все в удобной форме, фактически это готовая новая укладка для военных, где есть все основное и от химических, и от радиационных угроз. Кроме того, начинаются клинические исследования двух новых универсальных препаратов для антидотной терапии при токсическом отеке легких и токсическом судорожном синдроме, подчеркнула Скворцова.
https://ria.ru/20230615/skvortsova-1878194429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790612724_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_9ed99aa64ab5e49c7237643c487b6465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), безопасность
Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Безопасность
ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам

Скворцова: ФМБА разработало для военных новые антидоты к отравляющим веществам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд ФМБА России
Стенд ФМБА России - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Стенд ФМБА России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«
"Разработано несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, новые радиопротекторные препараты и некоторые симптоматические препараты",- сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Она отметила, что препараты все в удобной форме, фактически это готовая новая укладка для военных, где есть все основное и от химических, и от радиационных угроз.
Кроме того, начинаются клинические исследования двух новых универсальных препаратов для антидотной терапии при токсическом отеке легких и токсическом судорожном синдроме, подчеркнула Скворцова.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области
00:51
 
РоссияВероника СкворцоваВладимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала