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ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам
ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам - РИА Новости, 15.06.2023
ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам
Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T01:02
2023-06-15T01:02
2023-06-15T01:03
россия
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
безопасность
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Разработано несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, новые радиопротекторные препараты и некоторые симптоматические препараты",- сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что препараты все в удобной форме, фактически это готовая новая укладка для военных, где есть все основное и от химических, и от радиационных угроз. Кроме того, начинаются клинические исследования двух новых универсальных препаратов для антидотной терапии при токсическом отеке легких и токсическом судорожном синдроме, подчеркнула Скворцова.
https://ria.ru/20230615/skvortsova-1878194429.html
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россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), безопасность
Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Безопасность
ФМБА разработало новые антидоты к отравляющим веществам
Скворцова: ФМБА разработало для военных новые антидоты к отравляющим веществам
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России разработали для военных несколько новых антидотов к отравляющим веществам, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«
"Разработано несколько принципиально новых антидотов к отравляющим веществам, новые радиопротекторные препараты и некоторые симптоматические препараты",- сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Она отметила, что препараты все в удобной форме, фактически это готовая новая укладка для военных, где есть все основное и от химических, и от радиационных угроз.
Кроме того, начинаются клинические исследования двух новых универсальных препаратов для антидотной терапии при токсическом отеке легких и токсическом судорожном синдроме, подчеркнула Скворцова.
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