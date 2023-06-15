Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16 - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 15.06.2023 (обновлено: 11:09 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/f-16-1878253059.html
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16 - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16
Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня, заявила в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:56
2023-06-15T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_276d2d973b94a71cebb1b4fd96a2b7e9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня, заявила в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.В четверг в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав минобороны стран НАТО."Это (отправка Украине F-16 – ред.) уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США… Этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказала Оллонгрен журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривают ли Нидерланды поставку Украине истребителей F-16.Ранее голландский министр обороны сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Как отмечала Оллонгрен, первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.
https://ria.ru/20230505/f-16-1869807960.html
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_189:0:2725:1902_1920x0_80_0_0_874132cf96ccf5539674557f42bf7c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16

Минобороны Нидерландов: вопрос поставок Украине F-16 по-прежнему не стоит в повестке дня

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня, заявила в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
В четверг в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав минобороны стран НАТО.
"Это (отправка Украине F-16 – ред.) уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США… Этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказала Оллонгрен журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривают ли Нидерланды поставку Украине истребителей F-16.
Ранее голландский министр обороны сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Как отмечала Оллонгрен, первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.
Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Раскрыт исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине
5 мая, 02:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаF-16Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала