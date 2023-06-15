https://ria.ru/20230615/f-16-1878253059.html
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16 - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16
Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня, заявила в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:56
2023-06-15T10:56
2023-06-15T11:09
специальная военная операция на украине
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f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня, заявила в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.В четверг в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав минобороны стран НАТО."Это (отправка Украине F-16 – ред.) уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США… Этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказала Оллонгрен журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривают ли Нидерланды поставку Украине истребителей F-16.Ранее голландский министр обороны сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Как отмечала Оллонгрен, первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.
https://ria.ru/20230505/f-16-1869807960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16
Минобороны Нидерландов: вопрос поставок Украине F-16 по-прежнему не стоит в повестке дня