https://ria.ru/20230615/f-16-1878253059.html

Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16

Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16 - РИА Новости, 15.06.2023

Минобороны Нидерландов прокомментировало возможность поставок Украине F-16

Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня, заявила в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:56

2023-06-15T10:56

2023-06-15T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня, заявила в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.В четверг в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав минобороны стран НАТО."Это (отправка Украине F-16 – ред.) уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США… Этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказала Оллонгрен журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривают ли Нидерланды поставку Украине истребителей F-16.Ранее голландский министр обороны сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Как отмечала Оллонгрен, первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.

https://ria.ru/20230505/f-16-1869807960.html

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Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр