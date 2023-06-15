https://ria.ru/20230615/eltsin-tsentr-1878301285.html

В Кремле прокомментировали проверки в "Ельцин-центре"

В Кремле прокомментировали проверки в "Ельцин-центре" - РИА Новости, 15.06.2023

В Кремле прокомментировали проверки в "Ельцин-центре"

В Кремле не в курсе проведения проверок в "Ельцин-центре", не знают, что стало поводом, но это нормальная работа Минюста, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:47

2023-06-15T12:47

2023-06-15T12:56

"ельцин-центр"

россия

екатеринбург

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле не в курсе проведения проверок в "Ельцин-центре", не знают, что стало поводом, но это нормальная работа Минюста, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, мы не в курсе (о проверке). Я не знаю, что стало поводом для такой проверки, но с другой стороны это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о проверке "Ельцин-центра" и видят ли основания для нее.Минюст ведет проверку "Ельцин-центра" на предмет деятельности иностранного агента, заявил в четверг замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме.В пресс-центре "Ельцин-центра" РИА Новости сообщили, что в администрация организации спокойно относится к проверке и полагает, что никаких оснований для включения в список иностранных агентов нет и быть не может."Ельцин Центр" - общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.

https://ria.ru/20230516/vystavki-1871902248.html

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Кирилл Волков

"ельцин-центр", россия, екатеринбург, дмитрий песков, политика