https://ria.ru/20230615/eksport-1878442630.html
Почти $1 млрд экспорта РФ в ОАЭ был поддержан инструментами РЭЦ в 2022 году
Почти $1 млрд экспорта РФ в ОАЭ был поддержан инструментами РЭЦ в 2022 году - РИА Новости, 15.06.2023
Почти $1 млрд экспорта РФ в ОАЭ был поддержан инструментами РЭЦ в 2022 году
В 2022 году почти 1 миллиард долларов экспорта РФ в ОАЭ был поддержан инструментами Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), рассказала на сессии... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:55
2023-06-15T18:55
2023-06-15T19:07
пмэф-2023
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. В 2022 году почти 1 миллиард долларов экспорта РФ в ОАЭ был поддержан инструментами Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), рассказала на сессии "Россия - ОАЭ" в рамках ПМЭФ генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Несмотря на впечатляющие цифры роста товарооборота между нашими странами, огромный потенциал еще не реализован. И среди инструментов, которые помогают нашему бизнесу этот потенциал реализовать, могу назвать доказавшую свою эффективность меру - организацию национальных экспозиций Made in Russia на отраслевых выставках в ОАЭ. В том числе это такие крупные площадки, как Wetex, ADIPEC и Gulfood, и каждый раз выставки "собирают урожай" экспортных контрактов на целый год", - сказала Никишина.По ее словам, в 2022 году 176 компаний приняли участие в выставках в ОАЭ, объем экспортных сделок по итогам которых превысил 6,5 миллиарда рублей. В этом году уже 89 компаний стали участниками национального стенда Made in Russia в этой стране, а объем контрактов превысил 1 миллиард рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/rets-1878366260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. В 2022 году почти 1 миллиард долларов экспорта РФ в ОАЭ был поддержан инструментами Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), рассказала на сессии "Россия - ОАЭ" в рамках ПМЭФ генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Несмотря на впечатляющие цифры роста товарооборота между нашими странами, огромный потенциал еще не реализован. И среди инструментов, которые помогают нашему бизнесу этот потенциал реализовать, могу назвать доказавшую свою эффективность меру - организацию национальных экспозиций Made in Russia на отраслевых выставках в ОАЭ. В том числе это такие крупные площадки, как Wetex, ADIPEC и Gulfood, и каждый раз выставки "собирают урожай" экспортных контрактов на целый год", - сказала Никишина
.
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По ее словам, в 2022 году 176 компаний приняли участие в выставках в ОАЭ, объем экспортных сделок по итогам которых превысил 6,5 миллиарда рублей. В этом году уже 89 компаний стали участниками национального стенда Made in Russia в этой стране, а объем контрактов превысил 1 миллиард рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.