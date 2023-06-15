https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878375785.html
В МИД заявили о заинтересованности в независимой кооперации с Венесуэлой
В МИД заявили о заинтересованности в независимой кооперации с Венесуэлой - РИА Новости, 15.06.2023
В МИД заявили о заинтересованности в независимой кооперации с Венесуэлой
Москва заинтересована в независимой от санкций финансовой инфраструктуре взаимных расчетов с Каракасом, обсуждает соответствующие вопросы с Венесуэлой, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:57
2023-06-15T15:57
2023-06-15T15:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Москва заинтересована в независимой от санкций финансовой инфраструктуре взаимных расчетов с Каракасом, обсуждает соответствующие вопросы с Венесуэлой, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы в отношениях между нашими странами была создана независимая от санкций и внешнего давления финансовая инфраструктура, поэтому сейчас, безусловно, конкретно эти вопросы обсуждаются", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком этапе находится обсуждение вопроса о расчетах в национальных валютах. Москва также озвучивала соответствующие предложения на этот счет еще ряду стран региона, отметил он, добавив: "Мы заинтересованы в том, чтобы инфраструктура взаимных расчетов была независима от санкций, для этого соответствующая работа идет". Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/venesuela-1878244520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, венесуэла, москва, александр щетинин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Венесуэла, Москва, Александр Щетинин
В МИД заявили о заинтересованности в независимой кооперации с Венесуэлой
Щетинин: Москва заинтересована в независимой от санкций финансовой кооперации с Венесуэлой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Москва заинтересована в независимой от санкций финансовой инфраструктуре взаимных расчетов с Каракасом, обсуждает соответствующие вопросы с Венесуэлой, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы в отношениях между нашими странами была создана независимая от санкций и внешнего давления финансовая инфраструктура, поэтому сейчас, безусловно, конкретно эти вопросы обсуждаются", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком этапе находится обсуждение вопроса о расчетах в национальных валютах.
Москва также озвучивала соответствующие предложения на этот счет еще ряду стран региона, отметил он, добавив: "Мы заинтересованы в том, чтобы инфраструктура взаимных расчетов была независима от санкций, для этого соответствующая работа идет".
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава Центробанка Венесуэлы выступил на сессии ПМЭФ по дедолларизации