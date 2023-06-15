Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мировая экономическая система, основанная на долларе, дала трещину, и многие страны мира стремятся осуществлять внешнеторговые расчёты в других валютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 вице-президент Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) Гун Цзюн. "Я думаю, основанная на долларе мировая экономическая система уже дала трещину", - отметил он. По мнению эксперта, толчком к перестройке мировой финансовой системы послужили санкции Запада в отношении России и других стран. "Важным фактором стали санкции, введённые США и западными странами в отношении России, Ирана, Венесуэлы. Всё это большие страны и крупные экспортёры нефти... Большую роль сыграли попытки США после начала российской СВО конфисковывать частную собственность", - отметил Гун Цзюн По словам эксперта, Китай в этой ситуации стремится заключать с другими странами соглашения о валютных свопах. "Подобные соглашения у нас есть с Бразилией, Россией, Саудовской Аравией. Последнее соглашение имеет большое символическое значение, ведь оно положило начало нефтеюаню", - отметил Гун Цзюн. "Сейчас многие высказываются за отказ от доллара в торговых расчётах. Например, Малайзия и Индонезия обсуждают этот вопрос. Премьер-министры этих стран поднимали данный вопрос в АСЕАН. В рамках БРИКС идут разговоры о замене доллара на другую валюту. Бразилия усиленно продвигает эту повестку", - заключил эксперт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Вице-президент Университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мировая экономическая система, основанная на долларе, дала трещину, и многие страны мира стремятся осуществлять внешнеторговые расчёты в других валютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 вице-президент Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) Гун Цзюн.
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"Я думаю, основанная на долларе мировая экономическая система уже дала трещину", - отметил он.
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
По мнению эксперта, толчком к перестройке мировой финансовой системы послужили санкции Запада в отношении России и других стран.
«
"Важным фактором стали санкции, введённые США и западными странами в отношении России, Ирана, Венесуэлы. Всё это большие страны и крупные экспортёры нефти... Большую роль сыграли попытки США после начала российской СВО конфисковывать частную собственность", - отметил Гун Цзюн
По словам эксперта, Китай в этой ситуации стремится заключать с другими странами соглашения о валютных свопах.
"Подобные соглашения у нас есть с Бразилией, Россией, Саудовской Аравией. Последнее соглашение имеет большое символическое значение, ведь оно положило начало нефтеюаню", - отметил Гун Цзюн.
"Сейчас многие высказываются за отказ от доллара в торговых расчётах. Например, Малайзия и Индонезия обсуждают этот вопрос. Премьер-министры этих стран поднимали данный вопрос в АСЕАН. В рамках БРИКС идут разговоры о замене доллара на другую валюту. Бразилия усиленно продвигает эту повестку", - заключил эксперт.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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