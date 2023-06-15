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Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:18 15.06.2023 (обновлено: 15:25 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878362702.html
Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину
Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину - РИА Новости, 15.06.2023
Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину
Мировая экономическая система, основанная на долларе, дала трещину, и многие страны мира стремятся осуществлять внешнеторговые расчёты в других валютах, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:18
2023-06-15T15:25
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мировая экономическая система, основанная на долларе, дала трещину, и многие страны мира стремятся осуществлять внешнеторговые расчёты в других валютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 вице-президент Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) Гун Цзюн. "Я думаю, основанная на долларе мировая экономическая система уже дала трещину", - отметил он. По мнению эксперта, толчком к перестройке мировой финансовой системы послужили санкции Запада в отношении России и других стран. "Важным фактором стали санкции, введённые США и западными странами в отношении России, Ирана, Венесуэлы. Всё это большие страны и крупные экспортёры нефти... Большую роль сыграли попытки США после начала российской СВО конфисковывать частную собственность", - отметил Гун Цзюн По словам эксперта, Китай в этой ситуации стремится заключать с другими странами соглашения о валютных свопах. "Подобные соглашения у нас есть с Бразилией, Россией, Саудовской Аравией. Последнее соглашение имеет большое символическое значение, ведь оно положило начало нефтеюаню", - отметил Гун Цзюн. "Сейчас многие высказываются за отказ от доллара в торговых расчётах. Например, Малайзия и Индонезия обсуждают этот вопрос. Премьер-министры этих стран поднимали данный вопрос в АСЕАН. В рамках БРИКС идут разговоры о замене доллара на другую валюту. Бразилия усиленно продвигает эту повестку", - заключил эксперт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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экономика, россия, китай
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Китай
Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину

Гун Цзюн: западные санкции стали толчком к перестройке мировой финансовой системы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-президент Университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн на ПМЭФ-2023
Вице-президент Университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Вице-президент Университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мировая экономическая система, основанная на долларе, дала трещину, и многие страны мира стремятся осуществлять внешнеторговые расчёты в других валютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 вице-президент Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) Гун Цзюн.
«
"Я думаю, основанная на долларе мировая экономическая система уже дала трещину", - отметил он.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый
19 мая, 08:00
По мнению эксперта, толчком к перестройке мировой финансовой системы послужили санкции Запада в отношении России и других стран.
«
"Важным фактором стали санкции, введённые США и западными странами в отношении России, Ирана, Венесуэлы. Всё это большие страны и крупные экспортёры нефти... Большую роль сыграли попытки США после начала российской СВО конфисковывать частную собственность", - отметил Гун Цзюн
По словам эксперта, Китай в этой ситуации стремится заключать с другими странами соглашения о валютных свопах.
"Подобные соглашения у нас есть с Бразилией, Россией, Саудовской Аравией. Последнее соглашение имеет большое символическое значение, ведь оно положило начало нефтеюаню", - отметил Гун Цзюн.
"Сейчас многие высказываются за отказ от доллара в торговых расчётах. Например, Малайзия и Индонезия обсуждают этот вопрос. Премьер-министры этих стран поднимали данный вопрос в АСЕАН. В рамках БРИКС идут разговоры о замене доллара на другую валюту. Бразилия усиленно продвигает эту повестку", - заключил эксперт.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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