https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878362702.html

Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину

Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину - РИА Новости, 15.06.2023

Эксперт: основанная на долларе мировая экономическая система дала трещину

Мировая экономическая система, основанная на долларе, дала трещину, и многие страны мира стремятся осуществлять внешнеторговые расчёты в других валютах, заявил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:18

2023-06-15T15:18

2023-06-15T15:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мировая экономическая система, основанная на долларе, дала трещину, и многие страны мира стремятся осуществлять внешнеторговые расчёты в других валютах, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 вице-президент Университета международного бизнеса и экономики (UIBE) Гун Цзюн. "Я думаю, основанная на долларе мировая экономическая система уже дала трещину", - отметил он. По мнению эксперта, толчком к перестройке мировой финансовой системы послужили санкции Запада в отношении России и других стран. "Важным фактором стали санкции, введённые США и западными странами в отношении России, Ирана, Венесуэлы. Всё это большие страны и крупные экспортёры нефти... Большую роль сыграли попытки США после начала российской СВО конфисковывать частную собственность", - отметил Гун Цзюн По словам эксперта, Китай в этой ситуации стремится заключать с другими странами соглашения о валютных свопах. "Подобные соглашения у нас есть с Бразилией, Россией, Саудовской Аравией. Последнее соглашение имеет большое символическое значение, ведь оно положило начало нефтеюаню", - отметил Гун Цзюн. "Сейчас многие высказываются за отказ от доллара в торговых расчётах. Например, Малайзия и Индонезия обсуждают этот вопрос. Премьер-министры этих стран поднимали данный вопрос в АСЕАН. В рамках БРИКС идут разговоры о замене доллара на другую валюту. Бразилия усиленно продвигает эту повестку", - заключил эксперт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай