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Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:38 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878274306.html
Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики
Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики - РИА Новости, 15.06.2023
Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что видит элементы разогрева экономики России. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:38
2023-06-15T11:38
пмэф-2023
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что видит элементы разогрева экономики России. "Мы видим элементы разогрева экономики", – сказал он, выступая на сессии "Как будет развиваться российская экономика". В таких условиях, по его словам, бюджетная политика должна быть сбалансированной. "Всем хочется потратить: дайте больше денег, и все начнет расти, цвести – не всегда это так", - заявил он. Увеличение бюджетного стимула, бюджетных расходов в нынешних условиях, по его словам, будет означать рост инфляции. "Этого нельзя допустить", – подчеркнул глава Минфина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики

Силуанов призвал сбалансировать бюджетную политику, чтобы не допустить роста инфляции

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что видит элементы разогрева экономики России.
«
"Мы видим элементы разогрева экономики", – сказал он, выступая на сессии "Как будет развиваться российская экономика".
В таких условиях, по его словам, бюджетная политика должна быть сбалансированной. "Всем хочется потратить: дайте больше денег, и все начнет расти, цвести – не всегда это так", - заявил он.
Увеличение бюджетного стимула, бюджетных расходов в нынешних условиях, по его словам, будет означать рост инфляции. "Этого нельзя допустить", – подчеркнул глава Минфина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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