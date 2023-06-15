https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878274306.html

Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики

Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики - РИА Новости, 15.06.2023

Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что видит элементы разогрева экономики России. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:38

2023-06-15T11:38

2023-06-15T11:38

пмэф-2023

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что видит элементы разогрева экономики России. "Мы видим элементы разогрева экономики", – сказал он, выступая на сессии "Как будет развиваться российская экономика". В таких условиях, по его словам, бюджетная политика должна быть сбалансированной. "Всем хочется потратить: дайте больше денег, и все начнет расти, цвести – не всегда это так", - заявил он. Увеличение бюджетного стимула, бюджетных расходов в нынешних условиях, по его словам, будет означать рост инфляции. "Этого нельзя допустить", – подчеркнул глава Минфина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)