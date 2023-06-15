Силуанов увидел элементы разогрева российской экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что видит элементы разогрева экономики России. "Мы видим элементы разогрева экономики", – сказал он, выступая на сессии "Как будет развиваться российская экономика". В таких условиях, по его словам, бюджетная политика должна быть сбалансированной. "Всем хочется потратить: дайте больше денег, и все начнет расти, цвести – не всегда это так", - заявил он. Увеличение бюджетного стимула, бюджетных расходов в нынешних условиях, по его словам, будет означать рост инфляции. "Этого нельзя допустить", – подчеркнул глава Минфина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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