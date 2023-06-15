https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878227635.html
Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики
Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики - РИА Новости, 15.06.2023
Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики
Трансформация экономики неизбежна, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом "пироге", при этом РФ выработала "антитела" к новой ситуации,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:27
2023-06-15T09:27
2023-06-15T10:10
пмэф-2023
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Трансформация экономики неизбежна, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом "пироге", при этом РФ выработала "антитела" к новой ситуации, сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ."Мировая трансформация проходит болезненно для других стран, для тех стран, которые были ранее лидерами и теряют свое качество. Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится. Мы проходили это несколько раз и видим, что это неизбежно. Наша самая главная задача - найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом мировом экономическом "пироге", - сказал министр.Он отметил также, что Россия "нарастила мышцы" - обеспечила технологический суверенитет, создала независимые системы. "Я хочу сказать, что год прошли неплохо: выработали так называемые антитела под эту ситуацию. А сейчас пускай они теперь "болеют", - заключил Силуанов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878209223.html
https://ria.ru/20230609/ekonomika-1877263422.html
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экономика, россия, антон силуанов, в мире
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Антон Силуанов, В мире
Силуанов заявил о неизбежности трансформации экономики
Глава Минфина Силуанов: России важно найти свое место и увеличить долю в мировой экономике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Трансформация экономики неизбежна, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом "пироге", при этом РФ выработала "антитела" к новой ситуации, сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ.
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"Мировая трансформация проходит болезненно для других стран, для тех стран, которые были ранее лидерами и теряют свое качество. Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится. Мы проходили это несколько раз и видим, что это неизбежно. Наша самая главная задача - найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом мировом экономическом "пироге", - сказал министр.
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Он отметил также, что Россия "нарастила мышцы" - обеспечила технологический суверенитет, создала независимые системы. "Я хочу сказать, что год прошли неплохо: выработали так называемые антитела под эту ситуацию. А сейчас пускай они теперь "болеют", - заключил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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