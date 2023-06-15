https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878226269.html
Набиуллина рассказала о развитии российской экономики
Набиуллина рассказала о развитии российской экономики - РИА Новости, 15.06.2023
Набиуллина рассказала о развитии российской экономики
Российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:17
2023-06-15T09:17
2023-06-15T11:34
пмэф-2023
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме."Наши предприятия очень быстро адаптировались", — сказала она.По ее мнению, структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем ожидали в ЦБ, и худшие прогнозы не оправдались. Тем не менее здесь есть и риск."Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное", — пояснила Набиуллина.Российскую банковскую систему она назвала здоровой и способной выдержать давление. "Капитал не нарисованный, настоящий, есть его запас. Банковская система может играть большую роль в финансировании развития", — считает глава ЦБ.Набиуллина добавила, что если банки будут финансировать проекты трансформации, то это снизит риски. "Экономика будет более здоровая. Брать на себя этот риск — нормально", — отметила она.В прошлом году Центробанк представил несколько сценариев развития ситуации в российской и мировой экономике на 2023-2025 годы. Среди них есть и сценарий, который предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям. А более быстрая структурная перестройка экономики будет происходить прежде всего за счет лучшей динамики импорта. Основной импульс в сценарии "Ускоренная адаптация" российской экономике придает более быстрое восстановление внутреннего спроса.Благодаря новым партнерствам и экономическим связям в этом сценарии рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Центробанк ожидает, что по итогам года он достигнет 0,5-2 процентов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/kibergramotnost-1877989905.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о развитии российской экономики
Глава ЦБ Набиуллина: трансформация российской экономики происходит быстрее ожиданий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
«
"Наши предприятия очень быстро адаптировались", — сказала она.
По ее мнению, структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем ожидали в ЦБ, и худшие прогнозы не оправдались. Тем не менее здесь есть и риск.
"Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное", — пояснила Набиуллина.
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Российскую банковскую систему она назвала здоровой и способной выдержать давление.
«
"Капитал не нарисованный, настоящий, есть его запас. Банковская система может играть большую роль в финансировании развития", — считает глава ЦБ.
Набиуллина добавила, что если банки будут финансировать проекты трансформации, то это снизит риски.
"Экономика будет более здоровая. Брать на себя этот риск — нормально", — отметила она.
В прошлом году Центробанк представил несколько сценариев развития ситуации в российской и мировой экономике на 2023-2025 годы. Среди них есть и сценарий, который предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям. А более быстрая структурная перестройка экономики будет происходить прежде всего за счет лучшей динамики импорта. Основной импульс в сценарии "Ускоренная адаптация" российской экономике придает более быстрое восстановление внутреннего спроса.
Благодаря новым партнерствам и экономическим связям в этом сценарии рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Центробанк ожидает, что по итогам года он достигнет 0,5-2 процентов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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