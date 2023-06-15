https://ria.ru/20230615/dvizhenie-1878318058.html

Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон"

Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" - РИА Новости, 15.06.2023

Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон"

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области — обходу города Аксая, а также по... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:28

2023-06-15T13:28

2023-06-15T16:21

ростовская область

аксай

владимир путин

ростов-на-дону

авто

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области — обходу города Аксая, а также по дальнему западному обходу Краснодара, передает корреспондент РИА Новости."Спасибо вам, спасибо строителям, рабочим, всем тем, кто стоит сейчас за вашей спиной и в Краснодаре, и в Аксае. Но конечно, коллективы большие, так что всем низкий поклон и слова искренней благодарности", — сказал он.В этом году, напомнил Путин, запланирован ремонт на 3,5 тысячи километрах федеральных дорог и 21,7 тысячи региональных. "А построить и реконструировать — федеральных 1030 километров, а региональных 1040 километров. Огромная работа только в этом году, я уже не говорю про 2024-й. Всех хочу еще раз поздравить", — добавил президент.Обход Аксая — новый участок трассы М-4 "Дон", который входит в строящееся Ростовское транспортное кольцо. Длина участка — 35,5 километра дороги без светофоров и пересечений в одном уровне.Проект предусматривает возведение 15 искусственных сооружений, среди них мосты через реки Черкасская и Аксай, восемь путепроводов, в том числе над железной дорогой.Предполагается, что с открытием нового участка трассы россияне смогут быстрее добираться до черноморского побережья, минуя дороги Ростова-на-Дону, а улично-городская сеть южной столицы станет свободнее за счет вывода транзитного потока на новый обход.

https://ria.ru/20230614/trassa-1878119856.html

ростовская область

аксай

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростовская область, аксай, владимир путин, ростов-на-дону, авто