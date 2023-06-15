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Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" - РИА Новости, 15.06.2023
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13:28 15.06.2023 (обновлено: 16:21 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/dvizhenie-1878318058.html
Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон"
Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" - РИА Новости, 15.06.2023
Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон"
Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области — обходу города Аксая, а также по... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:28
2023-06-15T16:21
ростовская область
аксай
владимир путин
ростов-на-дону
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области — обходу города Аксая, а также по дальнему западному обходу Краснодара, передает корреспондент РИА Новости."Спасибо вам, спасибо строителям, рабочим, всем тем, кто стоит сейчас за вашей спиной и в Краснодаре, и в Аксае. Но конечно, коллективы большие, так что всем низкий поклон и слова искренней благодарности", — сказал он.В этом году, напомнил Путин, запланирован ремонт на 3,5 тысячи километрах федеральных дорог и 21,7 тысячи региональных. "А построить и реконструировать — федеральных 1030 километров, а региональных 1040 километров. Огромная работа только в этом году, я уже не говорю про 2024-й. Всех хочу еще раз поздравить", — добавил президент.Обход Аксая — новый участок трассы М-4 "Дон", который входит в строящееся Ростовское транспортное кольцо. Длина участка — 35,5 километра дороги без светофоров и пересечений в одном уровне.Проект предусматривает возведение 15 искусственных сооружений, среди них мосты через реки Черкасская и Аксай, восемь путепроводов, в том числе над железной дорогой.Предполагается, что с открытием нового участка трассы россияне смогут быстрее добираться до черноморского побережья, минуя дороги Ростова-на-Дону, а улично-городская сеть южной столицы станет свободнее за счет вывода транзитного потока на новый обход.
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ростовская область, аксай, владимир путин, ростов-на-дону, авто
Ростовская область, Аксай, Владимир Путин, Ростов-на-Дону, Авто
Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон"

Путин по видеосвязи запустил движение по участку трассы М-4 в обход Аксая и Краснодара

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска автомобильного движения на федеральной трассе М-4 "Дон"
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска автомобильного движения на федеральной трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска автомобильного движения на федеральной трассе М-4 "Дон"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области — обходу города Аксая, а также по дальнему западному обходу Краснодара, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо вам, спасибо строителям, рабочим, всем тем, кто стоит сейчас за вашей спиной и в Краснодаре, и в Аксае. Но конечно, коллективы большие, так что всем низкий поклон и слова искренней благодарности", — сказал он.
В этом году, напомнил Путин, запланирован ремонт на 3,5 тысячи километрах федеральных дорог и 21,7 тысячи региональных.
"А построить и реконструировать — федеральных 1030 километров, а региональных 1040 километров. Огромная работа только в этом году, я уже не говорю про 2024-й. Всех хочу еще раз поздравить", — добавил президент.
Обход Аксая — новый участок трассы М-4 "Дон", который входит в строящееся Ростовское транспортное кольцо. Длина участка — 35,5 километра дороги без светофоров и пересечений в одном уровне.
Проект предусматривает возведение 15 искусственных сооружений, среди них мосты через реки Черкасская и Аксай, восемь путепроводов, в том числе над железной дорогой.
Предполагается, что с открытием нового участка трассы россияне смогут быстрее добираться до черноморского побережья, минуя дороги Ростова-на-Дону, а улично-городская сеть южной столицы станет свободнее за счет вывода транзитного потока на новый обход.
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Ростовская областьАксайВладимир ПутинРостов-на-ДонуАвто
 
 
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