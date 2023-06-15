https://ria.ru/20230615/dorogi-1878252787.html

В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог

В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог - РИА Новости, 15.06.2023

В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог

В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 250 километров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:55

2023-06-15T10:55

2023-06-15T10:55

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 15 июн – РИА Новости. В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 250 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."На сегодняшний день ремонт по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведется на 19 участках трасс", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" продолжается ремонт самого протяженного моста в регионе через реку Волга в районе Кинешмы. На объекте заменили старое асфальтобетонное покрытие, приступили к ремонту береговых откосов, производят очистку и огрунтовку перильных ограждений. В рамках капитального ремонта моста через реку Палешка в Палехском районе старое сооружение демонтировано, вскоре подрядная организация приступит к забивке свай под опоры для новой переправы.Как сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, за предшествующие пять лет в регионе привели в нормативное состояние 96,7% опорной дорожной сети - это 1139 километров дорог из 1177 километров."Это позволило в этом году сосредоточиться на ремонте дорог внутри муниципалитетов и подъездов к малым населенным пунктам. Губернатором Станиславом Воскресенским перед нами поставлена задача в 2025 году довести этот показатель до 100%", - процитировали в пресс-службе Вавринчука.

https://ria.ru/20230126/samorealizatsiya-1847687894.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский