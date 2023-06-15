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В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог - РИА Новости, 15.06.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
10:55 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/dorogi-1878252787.html
В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог
В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог - РИА Новости, 15.06.2023
В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог
В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 250 километров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:55
2023-06-15T10:55
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 15 июн – РИА Новости. В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 250 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."На сегодняшний день ремонт по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведется на 19 участках трасс", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" продолжается ремонт самого протяженного моста в регионе через реку Волга в районе Кинешмы. На объекте заменили старое асфальтобетонное покрытие, приступили к ремонту береговых откосов, производят очистку и огрунтовку перильных ограждений. В рамках капитального ремонта моста через реку Палешка в Палехском районе старое сооружение демонтировано, вскоре подрядная организация приступит к забивке свай под опоры для новой переправы.Как сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, за предшествующие пять лет в регионе привели в нормативное состояние 96,7% опорной дорожной сети - это 1139 километров дорог из 1177 километров."Это позволило в этом году сосредоточиться на ремонте дорог внутри муниципалитетов и подъездов к малым населенным пунктам. Губернатором Станиславом Воскресенским перед нами поставлена задача в 2025 году довести этот показатель до 100%", - процитировали в пресс-службе Вавринчука.
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ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский

В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог

© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковРемонт дорожного полотна в Ивановской области
Ремонт дорожного полотна в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Ремонт дорожного полотна в Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 15 июн – РИА Новости. В Ивановской области в текущем году отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 250 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На сегодняшний день ремонт по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" ведется на 19 участках трасс", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" продолжается ремонт самого протяженного моста в регионе через реку Волга в районе Кинешмы. На объекте заменили старое асфальтобетонное покрытие, приступили к ремонту береговых откосов, производят очистку и огрунтовку перильных ограждений. В рамках капитального ремонта моста через реку Палешка в Палехском районе старое сооружение демонтировано, вскоре подрядная организация приступит к забивке свай под опоры для новой переправы.
Как сообщил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, за предшествующие пять лет в регионе привели в нормативное состояние 96,7% опорной дорожной сети - это 1139 километров дорог из 1177 километров.
"Это позволило в этом году сосредоточиться на ремонте дорог внутри муниципалитетов и подъездов к малым населенным пунктам. Губернатором Станиславом Воскресенским перед нами поставлена задача в 2025 году довести этот показатель до 100%", - процитировали в пресс-службе Вавринчука.
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