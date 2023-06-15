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Путин по видеосвязи участвует в открытии участка трассы М-4 "Дон"

Путин по видеосвязи участвует в открытии участка трассы М-4 "Дон" - РИА Новости, 15.06.2023

Путин по видеосвязи участвует в открытии участка трассы М-4 "Дон"

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии участка трассы "Дон" в обход города Аксая. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:08

2023-06-15T13:08

2023-06-15T14:20

экономика

владимир путин

ростов-на-дону

россия

аксай

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии участка трассы "Дон" в обход города Аксая. Обход Аксая призван вывести трафик из города и улучшить транспортную обстановку на юге страны. Обход Аксая - новый участок трассы М-4 "Дон", который является частью строящегося Ростовского транспортного кольца - кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Обход Аксая представляет из себя 35,5 километра дороги высшей технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне. Проектом предусмотрено возведение 15 искусственных сооружений, среди них мосты через реки Черкасская и Аксай, 8 путепроводов, в том числе над железной дорогой.

ростов-на-дону

россия

аксай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, ростов-на-дону, россия, аксай