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Путин по видеосвязи участвует в открытии участка трассы М-4 "Дон"
Путин по видеосвязи участвует в открытии участка трассы М-4 "Дон" - РИА Новости, 15.06.2023
Путин по видеосвязи участвует в открытии участка трассы М-4 "Дон"
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии участка трассы "Дон" в обход города Аксая. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:08
2023-06-15T13:08
2023-06-15T14:20
экономика
владимир путин
ростов-на-дону
россия
аксай
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии участка трассы "Дон" в обход города Аксая. Обход Аксая призван вывести трафик из города и улучшить транспортную обстановку на юге страны. Обход Аксая - новый участок трассы М-4 "Дон", который является частью строящегося Ростовского транспортного кольца - кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Обход Аксая представляет из себя 35,5 километра дороги высшей технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне. Проектом предусмотрено возведение 15 искусственных сооружений, среди них мосты через реки Черкасская и Аксай, 8 путепроводов, в том числе над железной дорогой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, ростов-на-дону, россия, аксай
Экономика, Владимир Путин, Ростов-на-Дону, Россия, Аксай
Путин по видеосвязи участвует в открытии участка трассы М-4 "Дон"
Путин по видеосвязи участвует в открытии участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии участка трассы "Дон" в обход города Аксая.
Обход Аксая призван вывести трафик из города и улучшить транспортную обстановку на юге страны.
Обход Аксая - новый участок трассы М-4 "Дон", который является частью строящегося Ростовского транспортного кольца - кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Обход Аксая представляет из себя 35,5 километра дороги высшей технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне. Проектом предусмотрено возведение 15 искусственных сооружений, среди них мосты через реки Черкасская и Аксай, 8 путепроводов, в том числе над железной дорогой.