https://ria.ru/20230615/dokumenty-1878211666.html

ФСБ рассекретила документы об уничтожении евреев в Прибалтике в 1941 году

ФСБ рассекретила документы об уничтожении евреев в Прибалтике в 1941 году - РИА Новости, 15.06.2023

ФСБ рассекретила документы об уничтожении евреев в Прибалтике в 1941 году

Местные сторонники нацистов уничтожили десятки тысяч евреев на прибалтийских территориях в начале их оккупации гитлеровцами в 1941 году, что зафиксировали сами... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:17

2023-06-15T07:17

2023-06-15T07:30

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белоруссия

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Местные сторонники нацистов уничтожили десятки тысяч евреев на прибалтийских территориях в начале их оккупации гитлеровцами в 1941 году, что зафиксировали сами немцы, назвавшие эти массовые казни "эффективными", следует из архивных документов, рассекреченных ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности", с которыми ознакомилось РИА Новости. Статистика уничтожения евреев в Литве была приведена в отчете оперативной группы "А" германской полиции безопасности. Речь шла о ликвидации еврейского населения на оккупированных территориях Прибалтики и Белоруссии в начальный период Великой Отечественной войны. "При вступлении германских войск на территорию Литвы ненависть литовцев против евреев привела к эффективным погромам… В результате погромов, которые были проведены все же при значительном действии полиции безопасности и СД, литовцами было ликвидировано в Каунасе 3800 и в мелких городах примерно 1200 евреев", — говорилось в отчете. Следом "были созданы специальные команды в составе 1-8 человек, которыми были очищены от евреев обоего пола сначала тюрьмы, затем систематически уезд за уездом на территории Литвы". "В результате многих отдельных операций было ликвидировано в общем 136 421 человек", отмечалось в документе. Тем не менее, часть евреев на оккупированной литовской территории гитлеровцы оставили для использования в качестве рабов на разных работах. "Были организованы гетто, в которых в настоящее время содержится следующее количество евреев: Каунас — 15 тысяч человек, Вильно — 15 тысяч человек, Шауляй — 4,5 тысячи человек", — говорилось в отчете. Отмечалось, что "эти евреи используются в основном на работах оборонного значения". К примеру, до 5 тысяч евреев, согласно документу, работало в три смены на аэродроме около Каунаса, где проводили "земляные и прочие работы". Что касается Эстонии, то к моменту оккупации в 1941 году там оставалось около 2 тысяч евреев (из них в Таллине — почти 1 тысяча человек), указывалось в отчете. "На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет", — такими словами в отчете сообщалось о результатах уничтожения еврейского населения. На оккупированной территории Латвийской ССР массовые убийства евреев, названные в отчете "широкими операциями по очищению", проводились "посредством особых команд, при содействии отборных сил латвийской вспомогательной полиции". Только в Двинске 9 ноября 1941 года "было подвергнуто экзекуции" (так гитлеровцы называли казни) свыше 11 тысяч евреев. В начале декабря 1941 года "в результате проведенной по распоряжению высшего руководителя СС и полиции операции в Риге была проведена экзекуция над 27,8 тысячи и в середине декабря 1941 года в Либаве над 2350 евреями", — указывалось в отчете. "Систематическая работа по очищению Востока, согласно основным приказам, имела своей целью возможно полную ликвидацию евреев. Эта цель в основном достигнута", — отмечалось в документе.После нападения Германии на СССР на оккупированной территории для выполнения "грязной работы" гитлеровцы привлекали прибалтийских националистов из числа местных жителей. Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности. В первые же дни гитлеровской оккупации была образована литовская полиция безопасности. Еврейское население стало главной мишенью литовских пособников гитлеровцев с самого начала оккупации территории Литовской ССР. Более того, по сравнению с Латвией и Эстонией ненависть к евреям в Литве достигла такого масштаба, что даже гитлеровцы поражались жестокости своих местных подельников. Затем нацисты создали 24 стрелковых батальона самообороны (впоследствии так называемые шуцманшафт-батальоны) численностью 500-600 человек каждый. В частности, в феврале-марте 1943 года 2-й литовский шуцманшафт-батальон участвовал в проведении крупной антипартизанской акции "Зимнее волшебство" на границе Латвии и Белоруссии, взаимодействуя с несколькими латышскими и 50-м украинским шуцманшафт-батальонами. После оккупации Латвийской ССР войсками гитлеровской Германии местные коллаборационисты с охотой пошли на службу к немецким нацистам и приняли активное участие в "решении еврейского вопроса" - то есть в массовых убийствах евреев, сопряженных с грабежами, издевательствами и откровенным садизмом по отношению к жертвам. Первым подразделением латышских карателей-добровольцев стала "команда Арайса", начавшая свой путь с погрома рижских синагог. Командир подразделения Виктор Арайс за заслуги перед оккупантами в 1942 году получил звание штурмбанфюрера СС. На территории оккупированной Латвии был создан Латышский легион СС. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Имеются документальные свидетельства прямого участия эстонских карателей в казнях мирных граждан на различных оккупированных территориях СССР. В сентябре 1941 года с участием гитлеровцев была создана военно-политическая организация "Омакайтсе" ("Самозащита"). Ее подразделения выполняли роль вспомогательных полицейских и охранных частей на оккупированной нацистами территории Эстонии, а также проводили карательные акции против мирного населения республики. Только к ноябрю 1941 года каратели из "Омакайтсе" казнили свыше 7,3 тысячи человек, из них 2 тысячи евреев. В начале августа 1942 года Гитлер разрешил создание Эстонского легиона СС. В мае 1943 года легион переформировали в 3-ю эстонскую добровольческую бригаду СС, а в январе 1944 года бригада была переформирована в дивизию. Официальное название дивизии — 20-я войсковая гренадерская дивизия СС (Эстонская №1). Первая рота батальона "Ваффен-СС" специального назначения, входившая в состав 20-й Эстонской дивизии СС, занималась уничтожением гражданского населения Белоруссии. В частности, в октябре 1942 года рота была задействована в массовых убийствах евреев в районе Минска. Каратели участвовали в расстрелах женщин и детей без оглядки на их возраст. В сентябре 1943 года 30-й эстонский шуцманшафт-батальон был задействован в мероприятиях в рамках "Акции 1005", которая предусматривала массовые убийства гражданского населения и военнопленных на оккупированных территориях и в концлагерях с последующим заметанием следов.

https://ria.ru/20230601/ekspluatatsiya-1875433484.html

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

https://ria.ru/20221110/bandy-1830380832.html

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html

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эстония, литва, белоруссия, в мире