https://ria.ru/20230615/diversiya-1878461579.html

Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"

Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 15.06.2023

Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"

Россия будет добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке" и наказания виновных, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:59

2023-06-15T19:59

2023-06-15T19:59

в мире

россия

сша

дмитрий полянский

джо байден

сеймур херш

северный поток

авария на "северных потоках"

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ООН, 15 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке" и наказания виновных, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы будем добиваться международного расследования и наказания тех, кто стоит за этим преступлением", - сказал Полянский. "Мы считаем недопустимым то, что исполнители этого гнусного преступления до сих пор не идентифицированы и не преданы суду", - добавил он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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в мире, россия, сша, дмитрий полянский, джо байден, сеймур херш, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2