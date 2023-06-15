https://ria.ru/20230615/diversiya-1878461579.html
Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"
Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 15.06.2023
Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"
Россия будет добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке" и наказания виновных, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:59
2023-06-15T19:59
2023-06-15T19:59
в мире
россия
сша
дмитрий полянский
джо байден
сеймур херш
северный поток
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
ООН, 15 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке" и наказания виновных, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы будем добиваться международного расследования и наказания тех, кто стоит за этим преступлением", - сказал Полянский. "Мы считаем недопустимым то, что исполнители этого гнусного преступления до сих пор не идентифицированы и не преданы суду", - добавил он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий полянский, джо байден, сеймур херш, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2
В мире, Россия, США, Дмитрий Полянский, Джо Байден, Сеймур Херш, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"
Полянский: Россия будет добиваться международного расследования подрыва "Северных потоков"