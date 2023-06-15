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Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 15.06.2023
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19:59 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/diversiya-1878461579.html
Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"
Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 15.06.2023
Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"
Россия будет добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке" и наказания виновных, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:59
2023-06-15T19:59
в мире
россия
сша
дмитрий полянский
джо байден
сеймур херш
северный поток
авария на "северных потоках"
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ООН, 15 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке" и наказания виновных, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы будем добиваться международного расследования и наказания тех, кто стоит за этим преступлением", - сказал Полянский. "Мы считаем недопустимым то, что исполнители этого гнусного преступления до сих пор не идентифицированы и не преданы суду", - добавил он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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в мире, россия, сша, дмитрий полянский, джо байден, сеймур херш, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2
В мире, Россия, США, Дмитрий Полянский, Джо Байден, Сеймур Херш, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
Россия будет добиваться расследования подрыва "Северных потоков"

Полянский: Россия будет добиваться международного расследования подрыва "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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ООН, 15 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться международного расследования диверсии на "Северном потоке" и наказания виновных, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы будем добиваться международного расследования и наказания тех, кто стоит за этим преступлением", - сказал Полянский.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
9 марта, 08:00
"Мы считаем недопустимым то, что исполнители этого гнусного преступления до сих пор не идентифицированы и не преданы суду", - добавил он.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
9 февраля, 08:00
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПолянскийДжо БайденСеймур ХершСеверный потокАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2
 
 
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