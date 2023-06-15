https://ria.ru/20230615/deti-1878221323.html
В Приморье нашли тела двух пропавших детей
В Приморье нашли тела двух пропавших детей - РИА Новости, 15.06.2023
В Приморье нашли тела двух пропавших детей
Спасатели нашли тела двух мальчиков, которые накануне вечером пропали при купании в реке в Октябрьском районе Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:45
2023-06-15T08:45
2023-06-15T09:15
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух мальчиков, которые накануне вечером пропали при купании в реке в Октябрьском районе Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале. Ранее в четверг прокуратура сообщила, что вечером в среду в селе Полтавка трое мальчиков 2014, 2013, 2010 годов рождения купались в реке, двое из них пропали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "В ходе поисковых мероприятий на реке в селе Полтавка были обнаружены тела утонувших детей. На месте работают следователи СК и сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230614/delo-1878188668.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье нашли тела двух пропавших детей
Спасатели нашли тела мальчиков, пропавших при купании на реке в селе Полтавка в Приморье