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В Приморье нашли тела двух пропавших детей - РИА Новости, 15.06.2023
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08:45 15.06.2023 (обновлено: 09:15 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/deti-1878221323.html
В Приморье нашли тела двух пропавших детей
В Приморье нашли тела двух пропавших детей - РИА Новости, 15.06.2023
В Приморье нашли тела двух пропавших детей
Спасатели нашли тела двух мальчиков, которые накануне вечером пропали при купании в реке в Октябрьском районе Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:45
2023-06-15T09:15
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух мальчиков, которые накануне вечером пропали при купании в реке в Октябрьском районе Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале. Ранее в четверг прокуратура сообщила, что вечером в среду в селе Полтавка трое мальчиков 2014, 2013, 2010 годов рождения купались в реке, двое из них пропали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "В ходе поисковых мероприятий на реке в селе Полтавка были обнаружены тела утонувших детей. На месте работают следователи СК и сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230614/delo-1878188668.html
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье нашли тела двух пропавших детей

Спасатели нашли тела мальчиков, пропавших при купании на реке в селе Полтавка в Приморье

© Фото : СУСК РФ по Приморскому краюВ Октябрьском районе Примоского края двое малолетних детей утонули в реке Раздольная
В Октябрьском районе Примоского края двое малолетних детей утонули в реке Раздольная - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : СУСК РФ по Приморскому краю
В Октябрьском районе Примоского края двое малолетних детей утонули в реке Раздольная
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели нашли тела двух мальчиков, которые накануне вечером пропали при купании в реке в Октябрьском районе Приморского края, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале.
Ранее в четверг прокуратура сообщила, что вечером в среду в селе Полтавка трое мальчиков 2014, 2013, 2010 годов рождения купались в реке, двое из них пропали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
«
"В ходе поисковых мероприятий на реке в селе Полтавка были обнаружены тела утонувших детей. На месте работают следователи СК и сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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